Elezioni comunali Messina, Basile presenta 3 liste: “continuità e responsabilità per far crescere la città” | FOTO

Si è concluso poco fa l’evento di Sud chiama Nord, che candida a sindaco Federico Basile, con la presentazione delle prime 3 liste che lo sostengono. “Oggi abbiamo presentato i candidati e le candidate delle liste “Basile Sindaco di Messina”, “Orgoglio Messinese” e “Il Futuro è Adesso”, unite da una scelta chiara: continuare il percorso amministrativo cominciato nel 2018”, evidenzia Basile. “Tre liste che si pongono come espressione di un progetto politico unitario, con l’obiettivo dichiarato di dare continuità all’azione amministrativa avviata negli ultimi anni”, rimarca Basile. Nelle scorse settimane erano già state presentate le due liste giovani “De Luca sindaco di Sicilia” e “Cateno per i giovani” e la lista “Liberi e forti”.

Continuità amministrativa e visione politica

Al centro del messaggio di Basile c’è il tema della continuità amministrativa, presentata non come semplice prosecuzione, ma come scelta consapevole e strategica per il futuro della città. “Messina non torna indietro. Ha rialzato la testa, ha ritrovato voce e dignità, ha rimesso in moto il proprio cammino. Interrompere questo percorso significherebbe fermare un cambiamento già reale”, puntualizza Basile. “La continuità non è abitudine, è responsabilità. È dare forza a ciò che è stato costruito, trasformarlo, farlo crescere. Dall’ordinario allo straordinario. Oggi si corre, domani si vola”, sottolinea Basile.

I candidati e il ruolo del territorio

Un passaggio importante riguarda il ruolo dei candidati, chiamati a rappresentare il legame diretto con il territorio e a interpretare le esigenze dei cittadini. “Dai candidati un messaggio condiviso: orgoglio, appartenenza, presenza. Essere squadra significa ascoltare, esserci, diventare sentinelle del territorio e protagonisti attivi del futuro della città”, aggiunge Basile. “Al centro, una politica vissuta come servizio: impegno quotidiano, senso di responsabilità e amore per Messina. Una città che vuole migliorare la qualità della vita attraverso il contributo di tutti”, prosegue Basile. “Il nostro progetto che va oltre i singoli e guarda a una visione più ampia: rendere Messina protagonista, più consapevole, più forte, più unita. La strada è tracciata. Si va avanti, insieme”, conclude Basile.

Prossimo appuntamento venerdì 24 alle 18 nella Galleria “Vittorio Emanuele” per la presentazione delle liste “Sud chiama Nord”, “La politica del fare” e “Zancle”.

I nomi dei candidati