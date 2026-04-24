Elezioni Comunali Messina, al via la presentazione delle liste a Palazzo Zanca: scatta la fase decisiva | INFO e ORARI

Entra nella fase più operativa la corsa alle elezioni amministrative Messina 2026, con l’avvio ufficiale della presentazione delle candidature. Da oggi e fino alle ore 12.00 di mercoledì 29 aprile, i partiti, le coalizioni e le liste civiche potranno depositare la documentazione necessaria presso la Sala Commissioni di Palazzo Zanca. Si tratta di un passaggio cruciale per le comunali Messina 2026, perché segna il momento in cui il quadro politico comincia a prendere forma in modo definitivo, con la formalizzazione dei candidati alla carica di Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale.

Dove e come presentare le candidature

Le liste dovranno essere presentate al Segretario Generale del Comune di Messina, seguendo le procedure previste per le elezioni amministrative di Messina. Oltre ai candidati a Sindaco e al Consiglio Comunale, sarà necessario depositare anche le liste relative ai Consigli Circoscrizionali e ai rispettivi Presidenti, completando così l’intero assetto della rappresentanza locale. La sede individuata per questa fase è la Sala Commissioni di Palazzo Zanca, cuore amministrativo della città, dove nei prossimi giorni si concentrerà l’attenzione di candidati, partiti e addetti ai lavori.

Gli orari degli uffici per la presentazione delle liste

Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni, il Comune ha definito un calendario preciso degli orari di apertura degli uffici, elemento fondamentale per chi dovrà presentare le liste entro i termini stabiliti. Nella giornata di venerdì 24 aprile, gli uffici resteranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 18.30 con orario continuato. Sabato 25 aprile sarà possibile accedere dalle ore 9.00 alle ore 13.00, mentre domenica 26 aprile gli uffici resteranno chiusi. Le attività riprenderanno lunedì 27 aprile, con apertura dalle ore 9.00 alle ore 18.30 sempre con orario continuato, e proseguiranno martedì 28 aprile con lo stesso orario. Infine, mercoledì 29 aprile, ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, gli uffici saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Una fase decisiva per la competizione elettorale

L’apertura della finestra temporale per il deposito delle liste rappresenta uno snodo determinante nel percorso verso le elezioni comunali Messina 2026, in programma il 24 e 25 maggio. In questi giorni si definiranno ufficialmente alleanze, candidature e strategie politiche, offrendo agli elettori un quadro più chiaro dell’offerta elettorale.