Elezioni comunali Messina, al via il sorteggio per le Circoscrizioni

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, dopo il sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale Circondariale che ha stabilito l’ordine di inserimento sui manifesti e sulle schede elettorali dei candidati alla carica di sindaco e delle liste collegate per l’elezione del Consiglio comunale di Messina, proseguono gli adempimenti preliminari. Alle ore 20.00 di oggi, nella Sala Ovale “A. Caponnetto” di Palazzo Zanca, si riunirà la II Sottocommissione elettorale circondariale, presieduta dal viceprefetto Matilde Mulè, per procedere al sorteggio relativo ai candidati alla carica di presidente e ai Consigli circoscrizionali delle Circoscrizioni IV, V, VI e VII.

A seguire sarà la volta della I Sottocommissione elettorale circondariale, presieduta dal viceprefetto Michela Fabio, che curerà le operazioni di sorteggio per le Circoscrizioni I, II e III. Il sorteggio rappresenta uno degli adempimenti previsti dalla normativa elettorale e determina l’ordine di inserimento dei candidati e delle liste sui manifesti ufficiali e sulle schede di voto.