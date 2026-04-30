Elezioni Comunali Messina, sorteggio ufficiale: l’ordine di candidati e liste sulla scheda | DETTAGLI

Si entra nel vivo delle elezioni comunali a Messina con un passaggio decisivo per la competizione elettorale. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, la Commissione Elettorale Circondariale ha proceduto al sorteggio che stabilisce l’ordine di inserimento sui manifesti e nelle schede elettorali dei candidati a sindaco e delle liste collegate per l’elezione del Consiglio comunale. La notizia più rilevante per elettori e candidati è proprio la definizione ufficiale dell’ordine di comparizione, elemento che incide direttamente sulla visibilità nella scheda di voto e rappresenta uno snodo fondamentale della campagna elettorale.

Ordine dei candidati sindaco sulla scheda elettorale

Per quanto riguarda l’elezione del Sindaco di Messina, i candidati compariranno nelle schede di votazione nel seguente ordine:

Marcello Scurria

Antonia Russo

Federico Basile

Gaetano Sciacca

Letterio Valvieri

Si tratta dei cinque protagonisti della corsa alla guida della città, ora ufficialmente posizionati nella scheda secondo l’esito del sorteggio.

Le 26 liste per il Consiglio comunale

Parallelamente, è stato definito anche l’ordine delle liste per il Consiglio comunale, in totale 26, che accompagneranno i candidati sindaco nella competizione. L’ordine stabilito dalla Commissione Elettorale Circondariale è il seguente:

Pd

DC -Pri – Partito Animalista

La politica del Fare

Marcello Scurria sindaco per Messina

Orgoglio messinese

Lavoro e solidarietà

Il futuro è adesso

Sud chiama Nord

De Luca sindaco di Sicilia

Sviluppo sostenibile

Amo Messina

Basile sindaco di Messina

Costa Blu

Movimento 5 Stelle – Controcorrente

Liberi e Forti

Fratelli d’Italia

Zancle

Noi moderati

Rinascita Messina

Forza Italia

Cateno per i giovani

Lillo Valvieri sindaco di Messina

Federico per Messina

Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia

Lega

Messina protagonista

Un passaggio chiave per la campagna elettorale

Il sorteggio elettorale rappresenta un momento tecnico ma strategico nel percorso verso il voto. La posizione sulla scheda, infatti, può influenzare la percezione e la scelta degli elettori, soprattutto in presenza di un numero elevato di candidati e liste. Con la definizione ufficiale dell’ordine di candidati e simboli, la macchina organizzativa delle elezioni comunali di Messina entra nella fase più concreta, offrendo agli elettori un quadro chiaro e definitivo dell’offerta politica.