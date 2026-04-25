Elezioni comunali, i NOMI dei candidati sindaco di Castrovillari

Castrovillari si appresta a vivere una delle tornate elettorali più seguite e decisive della sua storia recente. Situata ai piedi del Parco Nazionale del Pollino, la città della provincia di Cosenza si distingue non solo per la sua posizione geografica privilegiata, ma anche per il ruolo politico che riveste nell’ambito provinciale. A contendersi la guida della città sono quattro candidati. Nella corsa alla successione del sindaco uscente, Mimmo Lo Polito, sono candidati: Ernesto Bello a capo di una coalizione di centrosinistra, Anna De Gaio del centrodestra, Luca Donadio con le sue liste di ispirazione civica ed Eugenio Salerno.

Con il ballottaggio ormai alle porte, la sfida si preannuncia incerta e appassionante, con i cittadini chiamati a scegliere tra diverse visioni per il futuro della città.