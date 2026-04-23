Elezioni Comunali, i NOMI dei candidati delle liste “Basile sindaco di Messina”, “Orgoglio Messinese”, “Il Futuro è Adesso”

Si entra nel vivo della campagna elettorale a Messina, dove il sindaco uscente Federico Basile ufficializza la presentazione delle liste che lo sosterranno nella corsa al rinnovo del Consiglio comunale. Un passaggio chiave che segna l’avvio concreto della competizione elettorale e che mette in campo una squadra ampia e articolata. Le liste presentate sono: “Basile sindaco di Messina – Sud Chiama Nord”, “Orgoglio Messinese”, “Il Futuro è Adesso”, tutte riconducibili all’area politica che fa capo al progetto civico e territoriale già protagonista della precedente tornata elettorale.

“Basile sindaco di Messina”

Alleruzzo Giovambattista

Arcovito Gabriele

Bellinghieri Nicolò

Benedetto Francesco

Bernava Valerio

Boemi Antonio

Brancatelli Calogero

Cannavò Melania

Cantio Giuseppe

Capone Valentina

Carbone Mariana

De Caro Fedele

Falcone Loredana

Florio Noemi

Foti Diego

Gattellari Emanuela

Genitori Giovanna

Indaimo Diego

Ipsaro Passione Andrea

La Barbera Vito Gianluca

La Torre Michele

Maddocco Nicola

Maiuri Anna Maria

Majolino Gaetano

Mamone Giuseppina

Marino Giuliana

Pezzino Letteria

Previti Carmelo

Pulitanò Massimo

Rizzo Domenico

Venuti Pietro

Zuccalà Giovanni

Orgoglio Messinese

Altieri Giuseppe

Bombaci Graziella

Bonfiglio Renato

Cambria Natale

Catrimi Lucia

Conti Taguali Cristian

Costa Francesco

Cristescu Monica Teodora

D’Angelo Rosita

De Francesco Manuel

Fanizzi Domenico

Feminò Antonino

Fiumanò Ivana

Germolè Domenico

Insolia Gaia

Laganà Davide

Lania Giovanna

Lo Giudice Gregorio

Lo Presti Concetta

Longobucco Emilio

Magnisi Stefano

Mammoliti Francesco

Missimi Giuseppe

Morabito Maurizio

Occhipinti Giovanni

Palermo Massimo

Palmeri Raquela

Robert Luca

Scilio Maria Francesca

Tripodi Cristiano

Zanglà Orazio

Zuccarello Fernanda

Il Futuro è Adesso