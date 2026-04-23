Elezioni Comunali, i NOMI dei candidati delle liste “Basile sindaco di Messina”, “Orgoglio Messinese”, “Il Futuro è Adesso”

Si entra nel vivo della campagna elettorale a Messina, dove il sindaco uscente Federico Basile ufficializza la presentazione delle liste che lo sosterranno nella corsa al rinnovo del Consiglio comunale. Un passaggio chiave che segna l’avvio concreto della competizione elettorale e che mette in campo una squadra ampia e articolata. Le liste presentate sono: “Basile sindaco di Messina – Sud Chiama Nord”, “Orgoglio Messinese”, “Il Futuro è Adesso”, tutte riconducibili all’area politica che fa capo al progetto civico e territoriale già protagonista della precedente tornata elettorale.
“Basile sindaco di Messina”
- Alleruzzo Giovambattista
- Arcovito Gabriele
- Bellinghieri Nicolò
- Benedetto Francesco
- Bernava Valerio
- Boemi Antonio
- Brancatelli Calogero
- Cannavò Melania
- Cantio Giuseppe
- Capone Valentina
- Carbone Mariana
- De Caro Fedele
- Falcone Loredana
- Florio Noemi
- Foti Diego
- Gattellari Emanuela
- Genitori Giovanna
- Indaimo Diego
- Ipsaro Passione Andrea
- La Barbera Vito Gianluca
- La Torre Michele
- Maddocco Nicola
- Maiuri Anna Maria
- Majolino Gaetano
- Mamone Giuseppina
- Marino Giuliana
- Pezzino Letteria
- Previti Carmelo
- Pulitanò Massimo
- Rizzo Domenico
- Venuti Pietro
- Zuccalà Giovanni
Orgoglio Messinese
- Altieri Giuseppe
- Bombaci Graziella
- Bonfiglio Renato
- Cambria Natale
- Catrimi Lucia
- Conti Taguali Cristian
- Costa Francesco
- Cristescu Monica Teodora
- D’Angelo Rosita
- De Francesco Manuel
- Fanizzi Domenico
- Feminò Antonino
- Fiumanò Ivana
- Germolè Domenico
- Insolia Gaia
- Laganà Davide
- Lania Giovanna
- Lo Giudice Gregorio
- Lo Presti Concetta
- Longobucco Emilio
- Magnisi Stefano
- Mammoliti Francesco
- Missimi Giuseppe
- Morabito Maurizio
- Occhipinti Giovanni
- Palermo Massimo
- Palmeri Raquela
- Robert Luca
- Scilio Maria Francesca
- Tripodi Cristiano
- Zanglà Orazio
- Zuccarello Fernanda
Il Futuro è Adesso
- Amodeo Alessandra
- Annetti Giovanni
- Arena Marisa
- Burrascano Saverio
- Calzetta Salvatore
- Cinturrino Tiziana
- Costa Francesco
- D’Arrigo Tommaso
- Fabiano Mariarosa
- Famà Fabio
- Foti Angelo
- Frassica Giovanni
- Laganà Consolata
- Lo Presti Antonino
- Marino Santino
- Masso Riccardo Domenico
- Minissale Carmelo
- Oteri Simona
- Pagano Consuelo
- Prestipino Carmelina
- Radesi Emanuela
- Stagnitta Placido