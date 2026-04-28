Elezioni comunali, giovedì la presentazione della lista “Milazzo progressista”

Giovedì 30 aprile alle ore 18:00, presso il comitato elettorale di piazza Nastasi 30, si terrà la presentazione ufficiale della lista “Milazzo Progressista”, a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Vacca in vista delle prossime elezioni amministrative. L’incontro rappresenterà un momento importante di condivisione con la città e con gli organi di informazione, durante il quale verranno presentati i candidati al Consiglio comunale.

Una squadra rinnovata, espressione del territorio e di un percorso costruito negli anni attraverso ascolto, partecipazione e confronto, pronta a mettere al centro temi fondamentali come lavoro, sviluppo sostenibile, diritti, ambiente e qualità della vita. All’evento interverrà il candidato sindaco Michele Vacca, che illustrerà la visione complessiva del progetto e gli obiettivi della coalizione.