Elezioni Comunali, due dimissioni per una seria candidatura: la scelta di Concetta Romeo

Due dimissioni per rendere la propria candidatura più autorevole e scevra da critiche. Concetta Romeo lascia la guida della Pro Loco Reggio Sud APS e del Comitato di Quartiere Pro Sala di Mosorrofa, due sue ‘creature’ nate dall’impegno civico in favore di persone e territori, al fine di presentare la propria candidatura alle elezioni Comunali di Reggio Calabria. A reggere le due associazioni saranno i rispettivi vicepresidenti: Dr. Cogliandro Paolo per Pro Loco Reggio Sud APS già Pro Loco Bocale; Dott Francesco Sgrò per Comitato di Quartiere Pro Sala di Mosorrofa. Gli stessi resteranno in carica facenti funzioni e condurranno a nuove elezioni direttivo, nei tempi previsti da Statuto.

La lettera di dimissioni di Concetta Romeo

“Carissimi per mia scelta ed al fine di garantire i principi morali di imparzialità e trasparenza che informano l’attività tutta delle Pro Loco, con la presente, rassegno le dimissioni dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo della Pro Loco Reggio Sud APS già Pro Loco Bocale. Naturalmente, la mia decisione non è in alcun modo determinata dalle dinamiche associative, ma unicamente da scelte personali che mi porteranno da domani alla sottoscrizione della mia candidatura al Consiglio Comunale di Reggio Calabria nelle prossime elezioni del 24-25 Maggio 2026, una nuova esperienza che intendo intraprendere sempre con lo stesso impegno ed onestà questa volta nella vita politica del nostro bel paese, mettendomi al servizio del territorio, non solo della zona sud, come fatto finora, ma abbracciando tutta la città di Reggio Calabria (da Bocale a Catona).

C’è tempo per i fatti e tempo per le parole e non posso, perciò, in questo momento non fare un breve “excursus operandi” dell’associazione sotto la mia presidenza. La mia avventura nell’ambito del mondo Pro Loco è cominciata 15 anni fa con la nomina nel Consiglio Direttivo della Pro Loco Bocale eletta in seno all’Assemblea dei soci, nella quale avete voluto onorarmi del compito di maggior prestigio, ma di massima responsabilità, che è quello della Presidenza del Consiglio Direttivo. Lo spirito propositivo, collaborativo e di fiducia che ha contraddistinto la nostra azione, ha reso questi anni ricchi di iniziative ed eventi a vantaggio della promozione del territorio ed ha fatto si che, il “Gruppo” Pro Loco, abbia continuato in quel trend di crescita sia interno che esterno. Le direttrici fondamentali lungo le quali si è mossa l’Associazione, senza tuttavia mai trascurare le tradizionali aree di intervento che in questi anni hanno fortemente consolidato il ruolo dell’Associazione all’interno del tessuto sociale e cittadino, sono state la promozione, la tutela e la valorizzazione del territorio.

Siamo nati per dar voce alla zona sud del territorio del comune di Reggio Calabria, che si è ritrovata nel 2011 a seguito delle forti mareggiate, con una costa distrutta a partire dalla spiaggia Calypso a Bocale. Tutto il litorale era in pericolo per effetto del fenomeno dell’erosione costiera che avanzava velocemente da Lazzaro verso nord. Nasce così il “Comitato S.O.S. Salviamo la spiaggia di Bocale”, formato da cittadini che avevano a cuore le sorti del territorio. Ci costituimmo subito dopo, in Associazione Pro Loco Bocale città di Reggio Calabria, con l’intento e la voglia di poter dare un contributo per la tutela del territorio.

Iniziammo così a pungolare le istituzioni preposte: Comune, Provincia, Regione, per far partire subito le opere di messa in sicurezza del litorale. Passammo successivamente ad un’azione più forte ed unitaria, con una raccolta firme a cui aderirono 2000 cittadini. Partirono le prime opere nel 2012 e si fermarono l’anno dopo. Nel frattempo l’erosione avanzava verso nord ed il litorale veniva distrutto dalle successive mareggiate. Tante le assemblee pubbliche, le denunce, gli appelli mediatici locali fino ad arrivare ai media nazionali.

L’intervento del Tg satirico “Striscia la Notizia” richiesto nel 2017 segnò una svolta fondamentale in quanto le opere ripresero ed un’altra fascia di litorale fu messa in protezione. Nel 2018 a seguito della mancata risposta da parte degli enti, alla nostra richiesta di variante al progetto per estendere più a nord le opere di protezione costiera e ripascimento, ci porto a non fermarci e richiedemmo altro intervento dell’inviato di Striscia la Notizia e fu così che le opere ripresero ed altra parte della costa fu messa in sicurezza, ad oggi in quei tratti è tornata la spiaggia dal Calypso fino a Bocale I, meta di turisti e locali.

Dalla protezione dell’ambiente passammo subito alla ripresa delle antiche tradizioni carnevalesche. Istituimmo la manifestazione “Bentornato Carnevale” che ad oggi vanta 14 edizioni, dando sempre più lustro al nostro territorio ed incentivando una nuova economia. Tante le iniziative, come da nostro statuto, mirate alla promozione sociale, alla valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche; la tutela e il miglioramento delle risorse ambientali, turistiche e culturali; la sensibilizzazione nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico; la promozione e l’assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche; le attività di utilità sociale e di solidarietà.

Finalità, queste, che guidano “naturalmente” l’azione delle Pro Loco e che – proprio per il loro rivolgersi alla collettività ed al territorio – ci differenziano e differenziano la Pro Loco da qualsiasi altra associazione.

In questi anni abbiamo fatto molto, anzi moltissimo per la crescita del nostro territorio di competenza, (da Bocale a San Gregorio) e per la sua piena valorizzazione, proponendoci come motore attivo del paese, in costante rapporto di interazione e di grande collaborazione con le istituzioni e con il mondo delle associazioni, ed “investendo” con convinzione nel fare rete, sforzandoci di unire con efficacia tutte le potenzialità e le risorse disponibili a livello locale, consolidando un ormai tracciato processo di interscambio di esperienze e di collaborazioni con le istituzioni, con il tessuto associativo e con gli operatori economici locali.

La Pro Loco, in virtù dell’impegno instancabile, disinteressato e concreto di tutti Voi, può vantare di aver messo a disposizione del paese, in ogni occasione, tutto il proprio “Patrimonio” operando in maniera pacifica e serena con gli interlocutori.

L’impegno profuso dalle persone che fanno parte di questa Associazione, è stato ripagato non con inutili atti celebranti le loro qualità, ma dalla profonda convinzione di essere parte di un’associazione che del principio democratico e meritocratico, ha fatto la propria vocazione.

Lascio questa carica, non con poca sofferenza, perché per me la Pro Loco è stata come “una figlia” che ho fatto nascere, crescere e sostenuta anche economicamente con risorse proprie, accompagnandola per mano fino a raggiungere grandi risultati, oggi sotto gli occhi, di una intera città, che ci riconosce come punto di riferimento della collettività, sotto tutti i punti di vista: sociali, culturali, sportivi, solidali… etc.

Idee ed azioni messe in campo con onestà, determinazione e tanta voglia di potersi dare agli altri, che oggi hanno migliorato il volto dei nostri territori. Profonda è la convinzione che il gruppo di cui felicemente ho fatto parte, per la solidità su cui è costruito, per i valori sui quali poggia, per il reciproco rispetto di cui è garante, porterà il Consiglio Direttivo a scegliere con la massima serenità il futuro Presidente deputato a rappresentare l’Associazione.

Un pensiero va, in questo momento a tutti i componenti dei vari direttivi che mi hanno affiancato e sostenuto e con tutti i soci con cui abbiamo condiviso l’agire responsabile, con impegno ed onestà al servizio della collettività.

Il compito affidatomi nel 2011 con la carica di Presidente oggi si conclude qui, consapevole di aver dato il massimo delle mie energie e consapevole, come più volte detto, che il rinnovo, in termini di persone, ai vertici della Associazione consenta di ottenere il massimo in termini di risultato; sono certa che da domani nuove, forti e rigenerate energie sono a Vostra disposizione.

Ho certezza che l’amico Paolo Cogliandro, Vice Presidente in carica, svolgerà nel migliore dei modi e con il massimo dell’impegno i compiti che, nella condizione, lo Statuto dell’Associazione gli assegna, proseguendo il cammino di promozione, sviluppo e valorizzazione del paese intrapreso con successo in questi anni.

Desidero dunque ringraziare ogni singolo socio che in questi anni mi ha sostenuto ed affiancato in tutte le nostre iniziative, sinergie positive che sono riuscite a realizzare, a mio modesto avviso, degli eventi importanti che hanno fatto registrare dei risultati significativi in termini di valorizzazione turistica non solo della zona sud ma dell’intera città di Reggio Calabria.

Un sentito ringraziamento voglio rivolgere anche ai dirigenti del nostro sodalizio UNPLI Calabria: al Comitato Provinciale e Regionale per il consenso accordatomi negli ultimi 6 anni di ricoprire ruolo di Consigliere che a tutt’oggi continuerò a svolgere, con un’occhio sempre attento nel seguire e sostenere le future iniziative.

Nel confermarVi la mia piena fiducia ed impegno quale socio della Pro Loco, onorata per aver avuto l’enorme piacere di collaborare con tutti Voi, nel ringraziarVi per la fiducia accordatami sinora, saluto con un arrivederci a presto ed un augurio di buon lavoro. Da domani continuerò a fare “quello che ho sempre fatto”, adoperandomi quotidianamente per il ben comune nel promuovere, tutelare, valorizzare il nostro territorio e tutti i cittadini… ma da un’altra prospettiva“.