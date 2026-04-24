Elezioni Comunali, Basile: “i pilastri del programma sono l’Area dello Stretto, Messina e la Città Metropolitana”

“Abbiamo avviato una fase di ascolto vera, concreta, fatta di confronto diretto e partecipazione, raccogliendo contributi, idee e proposte da chi ogni giorno vive e rappresenta il territorio”, lo afferma Federico Basile candidato di Messina di Sud chiama Nord. “Un percorso che ci ha consentito di definire la costruzione di un programma condiviso, fondato su tre pilastri strategici tra loro connessi: la Città di Messina, l’Area dello Stretto e la Città Metropolitana. Dall’ascolto nasce una visione chiara: trasformare le esigenze in azioni, le criticità in opportunità, mettendo al centro sviluppo, servizi e qualità della vita“, rimarca Basile.

La fase conclusiva e la presentazione pubblica

Adesso, con la fase di ascolto terminata, Basile si prepara ad entrare nella fase finale della sua campagna elettorale, con la presentazione ufficiale del programma elettorale. Questo sarà accompagnato dalle liste dei candidati, che saranno presentate in modo trasparente e responsabile, mirando a un coinvolgimento diretto dei cittadini. “Adesso entriamo nella fase conclusiva, con un programma che è il risultato di un lavoro collettivo e che sarà presentato insieme alle liste, guardando con responsabilità al futuro del territorio”, ha dichiarato Basile.