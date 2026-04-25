Elezioni comunali, a Crotone è sfida tra candidati a sindaco | NOMI

La corsa per la guida del Comune di Crotone si preannuncia come una delle più seguite e decisive degli ultimi anni, con quattro candidati che si sfidano per ottenere la fiducia dei cittadini del capoluogo pitagorico. Il sindaco uscente Vincenzo Voce punta alla riconferma presentandosi con l’appoggio della coalizione di centrodestra; il centrosinistra punta sulla figura dell’avvocato Giuseppe Trocino. Altro candidato è Fabrizio Meo, consigliere comunale di opposizione uscente, che scende in campo con la lista “Diritti e Salute”. In corsa anche Vito Barresi, appoggiato dalla lista “Vito Barresi Sindaco”.

La battaglia per la guida di Crotone non riguarda solo le dinamiche interne alla città, ma ha anche una forte valenza provinciale e regionale essendo una delle principali città della Calabria.