Eletta la nuova segreteria dell’OrSA Ferrovie Calabria dopo i lavori congressuali

“Si sono conclusi i lavori congressuali che hanno sancito il nuovo organigramma dell’ OrSA Ferrovie Calabria, dopo oltre un mese di congressi categoriali sono stati votati i dirigenti sindacali regionali che guideranno per i prossimi anni l’importante OS che, nel settore dei trasporti, rappresenta un nutrito numero di iscritti certificati dall’INPS e dalle stesse Aziende. Firmataria di tutti i contratti categoriali, l’OrSA è il primo sindacato autonomo per numero di iscritti nel settore trasporti ferroviari e il terzo certificato tra tutte le sigle sindacali del citato comparto”. Lo afferma in una nota il Segretario Confederale OrSA Calabria, Vincenzo Rogolino.

“Dopo ampio confronto e proficuo dibattito, aventi i temi più significativi riguardanti il nostro territorio quale l’organizzazione del mondo del lavoro, le assunzioni e lo sviluppo infrastrutturale nonchè l’Alta Velocità proiettata su tutto il territorio calabrese, alla presenza del Segretario Confederale OrSA Calabria Vincenzo Rogolino, è stata votata all’unanimità la nuova segreteria regionale che risulta così composta:

Francesco Maiurana Segretario Regionale Calabria

Segretario Regionale Calabria Antonino Amaddeo Segretario Regionale Aggiunto (ad interim)

Segretario Regionale Aggiunto (ad interim) Michele Labate Segretario Regionale categoria PdM

Segretario Regionale categoria PdM Paolo Quattrone Segretario Regionale categoria Personale Viaggiante

Segretario Regionale categoria Personale Viaggiante Paolo Occhiuto Segretario Regionale categoria Circolazione

Segretario Regionale categoria Circolazione Vincenzo Ferraro Segretario Regionale categoria Infrastruttura

Segretario Regionale categoria Infrastruttura Bruno Cannizzaro Segreteria Regionale categoria Officine

Inoltre la neo Segreteria eletta ha festeggiato Tonino Amaddeo per il prestigioso incarico assunto che lo vede Segretario Nazionale eletto per il Personale Viaggiante. Quest’ultima nomina è un punto di orgoglio e soddisfazione per il sindacato ma anche per tutto il territorio calabrese. Siamo convinti che l’avv. Amaddeo saprà onorare l’incarico e darà lustro al sindacato nazionale ma anche alla nostra Calabria”.