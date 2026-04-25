Eletta la nuova segreteria dell’OrSA Ferrovie Calabria dopo i lavori congressuali

Dopo un mese di congressi, eletta la nuova segreteria regionale dell'OrSA, con Francesco Maiurana come Segretario Regionale. Riconoscimenti anche per Tonino Amaddeo, nuovo Segretario Nazionale per il Personale Viaggiante.

orsa

“Si sono conclusi i lavori congressuali che hanno sancito il nuovo organigramma dell’ OrSA Ferrovie Calabria, dopo oltre un mese di congressi categoriali  sono stati votati i dirigenti sindacali regionali che guideranno per i prossimi  anni  l’importante OS  che, nel settore dei trasporti, rappresenta un nutrito numero di iscritti certificati  dall’INPS e dalle stesse Aziende. Firmataria di tutti i contratti categoriali,  l’OrSA è il primo sindacato autonomo per numero di iscritti nel settore trasporti ferroviari  e il terzo certificato tra tutte le sigle sindacali del citato comparto”. Lo afferma in una nota il Segretario Confederale OrSA Calabria, Vincenzo Rogolino.

“Dopo ampio confronto e proficuo dibattito, aventi i temi più significativi riguardanti il nostro territorio quale  l’organizzazione del mondo del lavoro, le assunzioni e lo sviluppo infrastrutturale nonchè l’Alta Velocità  proiettata su tutto il territorio calabrese, alla presenza del Segretario Confederale OrSA Calabria Vincenzo Rogolino, è stata votata   all’unanimità la nuova segreteria regionale che risulta così composta:

  • Francesco Maiurana   Segretario Regionale  Calabria
  • Antonino Amaddeo    Segretario   Regionale  Aggiunto (ad interim)
  • Michele Labate           Segretario   Regionale categoria PdM
  • Paolo Quattrone        Segretario    Regionale categoria Personale Viaggiante
  • Paolo Occhiuto           Segretario    Regionale categoria Circolazione
  • Vincenzo Ferraro       Segretario    Regionale categoria Infrastruttura
  • Bruno Cannizzaro      Segreteria    Regionale categoria Officine

Inoltre la neo Segreteria eletta ha festeggiato Tonino Amaddeo per il prestigioso incarico assunto che lo vede Segretario Nazionale  eletto  per il Personale Viaggiante. Quest’ultima nomina è un punto di orgoglio e soddisfazione per il sindacato ma anche per  tutto il territorio calabrese. Siamo convinti che l’avv. Amaddeo saprà onorare l’incarico e darà lustro al sindacato nazionale ma anche alla nostra Calabria”.

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