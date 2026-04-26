EcoBus a Marina di Sibari: nuovo servizio per il conferimento dei rifiuti differenziati

Il Comune di Cassano all’Ionio informa la cittadinanza che, a partire da domenica 26 aprile, sarà attivato a Marina di Sibari il servizio EcoBus, un nuovo punto mobile dedicato al conferimento dei rifiuti differenziati. Gli EcoBus, dotati di compattatori per plastica, umido, vetro e indifferenziato, sono stati attivati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Progitec per garantire la continuità del servizio di raccolta durante questa fase temporanea. Il mezzo stazionerà davanti all’Area K e sarà operativo dalle ore 17:00 alle ore 21:00 nelle seguenti date:

26 aprile

2 e 3 maggio

9 e 10 maggio

16 e 17 maggio

23 e 24 maggio

30 e 31 maggio

2 giugno

L’attivazione degli EcoBus era stata anticipata anche nel corso dell’incontro tra l’Amministrazione comunale e l’associazione dei commercianti “Marina di Sibari”, come misura sostitutiva temporanea. Il servizio si rende infatti necessario per sostituire provvisoriamente l’Area K di Marina di Sibari, attualmente chiusa a causa dei lavori di realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta (CCR) ancora in corso. I tempi dell’intervento hanno subito rallentamenti anche a seguito dei sette cicloni che, tra metà gennaio e la fine di marzo, hanno interessato il territorio.

Nonostante questa fase transitoria, l’attivazione degli EcoBus consentirà comunque a cittadini e residenti di continuare a conferire correttamente i rifiuti, contribuendo al mantenimento del decoro urbano e al rispetto dell’ambiente. A supporto della cittadinanza sarà presente personale della Progitec, che fornirà indicazioni e assistenza per il corretto utilizzo del servizio. L’Amministrazione comunale invita tuttavia tutti i cittadini alla massima collaborazione, utilizzando il servizio negli orari indicati e rispettando le modalità di conferimento previste per la raccolta differenziata.