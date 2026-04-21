Dottorato honoris causa ad Angela Misiano, Princi: “un faro per la cultura scientifica e le nuove generazioni”

“Congratulazioni alla Professoressa reggina Angela Misiano per il prestigioso conferimento del Dottorato di ricerca honoris causa in ‘Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali’ da parte dell’Università della Calabria”. Lo afferma l’eurodeputata calabrese Giusi Princi. “La Prof.ssa Misiano – prosegue – ha dedicato la propria vita alla diffusione del sapere scientifico e alla formazione delle giovani generazioni. Conosco bene la dedizione e l’umanità che pone al servizio degli studenti, unite a una rara capacità di trasmettere entusiasmo e curiosità verso la conoscenza. Il suo impegno quotidiano rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani, che continua a seguire ancora oggi con amore, attenzione e passione per la conoscenza. Nella sua lunga carriera da docente – continua l’eurodeputata -, è riuscita a portare l’astronomia per la prima volta nelle aule dei licei come sperimentazione nazionale, rendendola una materia attrattiva e stimolante per gli studenti”.

Sotto la sua direzione, il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria ha promosso iniziative di alto profilo

Sotto la sua direzione, il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria ha promosso iniziative di alto profilo, contribuendo in maniera significativa alla partecipazione delle scuole calabresi ai Campionati di Astronomia, dando lustro alla Calabria e all’Italia attraverso la vittoria di giovani studenti calabresi in competizioni nazionali e internazionali. Un impegno sviluppato anche grazie alla collaborazione con la Società Astronomica Italiana e attraverso importanti progetti culturali.

“Con il Planetarium Pythagoras – evidenzia l’On. Princi – la Professoressa Misiano è riuscita a costruire una realtà educativa solida e partecipata, un polo di eccellenza nazionale che negli anni ha ospitato i più importanti astronomi, coinvolgendo migliaia di studenti e valorizzando i migliori talenti. La sua esperienza di divulgazione scientifica e didattica dell’astronomia rappresenta un modello virtuoso anche a livello europeo. È un esempio concreto di come la cultura scientifica possa diventare leva di crescita formativa e sociale, perché investire nella conoscenza significa investire nel futuro dei territori”.

“Alla Prof.ssa Misiano – aggiunge l’europarlamentare calabrese – rivolgo i miei più sentiti auguri per questo importante conferimento, che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la Calabria. Il suo percorso conferma quanto sia decisivo sostenere la cultura scientifica e i giovani per costruire prospettive solide e durature in una dimensione sempre più condivisa a livello europeo”, conclude l’On. Princi.