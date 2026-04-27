Doppio passaggio di un aereo militare all’Aeroporto di Reggio Calabria: cosa è successo

Nei cieli dello Stretto di Messina, qualcosa di insolito sta accadendo, e i più attenti osservatori non possono fare a meno di notare il crescente traffico aereo militare. Solo pochi giorni fa, sono stati avvistati due caccia militari impegnati in manovre acrobatiche sopra l’Aeroporto di Reggio Calabria, una visione che ha suscitato l’interesse di appassionati e curiosi. Nel primo pomeriggio di oggi, tuttavia, un altro velivolo ha catturato l’attenzione: un ATR 72 MPA, partito dall’Aeroporto di Pantelleria, ha attraversato i cieli reggini per dirigersi verso la Naval Air Station Sigonella, ma il suo passaggio sopra la pista dello scalo reggino ha avuto un impatto notevole.

Un passaggio spettacolare e la manovra del “touch and go”

La scena che ha visto protagonista l’ATR 72 MPA si è svolta a pochi minuti di distanza dal suolo: il velivolo ha eseguito due manovre di “touch and go” sulla pista dell’Aeroporto di Reggio Calabria. Per i non addetti ai lavori, il termine può sembrare tecnico, ma in realtà il concetto è molto semplice. Un “touch and go” è una manovra in cui l’aereo tocca la pista, toccando con le ruote il terreno, per poi immediatamente riprendere quota senza fermarsi. Questo tipo di manovra è spesso utilizzato per addestramento dei piloti, test operativi, e per verifiche tecniche su pista. In ambito militare, viene sfruttata per mantenere un alto livello di prontezza operativa e garantire l’efficienza del velivolo anche in condizioni di stress.

L’ATR 72 MPA che ha eseguito questa manovra non è un aereo qualunque, ma una versione altamente specializzata, progettata per scopi di sorveglianza marittima. La sua presenza nei cieli di Reggio Calabria non è casuale, ma fa parte di un’operazione che sembra sempre più rilevante per il monitoraggio e la sicurezza della zona.

L’ATR 72 MPA: un velivolo militare al servizio della sicurezza

Il velivolo avvistato è una versione modificata dell’ATR 72, denominata MPA (Maritime Patrol Aircraft), utilizzata principalmente per operazioni di sorveglianza delle coste e per il monitoraggio delle acque territoriali. Questo aereo svolge una funzione fondamentale nel controllo dei traffici illegali, nelle operazioni di ricerca e soccorso, nel monitoraggio dell’immigrazione, e nella sicurezza marittima in generale. La sua capacità di pattugliare vaste aree marine lo rende uno degli strumenti più efficienti per la protezione delle frontiere marittime, ma anche per azioni congiunte tra forze armate di diversi Paesi.

In particolare, l’ATR 72 MPA è in dotazione a numerosi reparti della Guardia di Finanza e di altre forze militari, e viene frequentemente impiegato in operazioni internazionali di sorveglianza e protezione delle acque. La sua presenza a Reggio Calabria, quindi, potrebbe essere interpretata come una parte di un’azione coordinata a livello nazionale o internazionale. La scelta di questo aeroporto come punto di passaggio per l’ATR 72 MPA non è casuale: la posizione strategica di Reggio Calabria, a cavallo tra Europa e Africa, è un punto chiave per il monitoraggio del traffico marittimo e delle attività illegali che attraversano il Mediterraneo.

Un’intensificazione delle operazioni militari nello Stretto?

L’episodio di oggi, che ha visto il doppio passaggio dell’ATR 72 MPA sulla pista dello scalo reggino, segue a stretto giro le manovre spettacolari dei caccia militari che solo pochi giorni fa avevano animato il cielo sopra l’Aeroporto di Reggio Calabria. La coincidenza di questi due episodi ravvicinati solleva interrogativi sulla natura delle operazioni in corso nei cieli dello Stretto. È possibile che l’intensificazione delle manovre aeree e dei movimenti di velivoli militari suggerisca una fase di maggiore attività operativa nella zona? Si tratta forse di una serie di test o di verifiche pre-operazioni più ampie?

Anche se al momento non esistono comunicazioni ufficiali che confermino un’operazione speciale o un esercitazione su larga scala, i segnali lasciati dagli spostamenti di questi velivoli fanno pensare a una crescente attenzione sull’area dello Stretto. In un periodo storico in cui la sicurezza dei confini e delle rotte marittime è diventata una delle priorità a livello internazionale, le manovre aeree sopra Reggio Calabria potrebbero rappresentare un segno di una vigilanza in costante aumento.

I cieli di Reggio Calabria protagonisti di un nuovo scenario militare?

I cieli sopra Reggio Calabria stanno sicuramente cambiando. Se in passato l’Aeroporto di Reggio Calabria è stato teatro di eventi di volo più convenzionali, oggi le frequenti operazioni militari e le manovre spettacolari attirano l’attenzione di chi osserva da terra. Il passaggio dell’ATR 72 MPA, con la sua doppia esecuzione di “touch and go“, è solo l’ultimo di una serie di eventi che stanno rendendo i cieli reggini sempre più protagonisti. Si tratta di un segnale di maggiore attività operativa nell’area? O è solo una coincidenza che presto verrà smentita?

In ogni caso, l’area dello Stretto sembra sempre più al centro di un impegno strategico che vede la sicurezza marittima come priorità. Se il cielo di Reggio Calabria sta diventando un palcoscenico per le forze militari, non c’è dubbio che l’interesse per le sue rotte e la sua protezione crescerà nei prossimi anni, ponendo l’accento su un Mediterraneo che, purtroppo, non ha mai cessato di essere al centro di conflitti e sfide geopolitiche.