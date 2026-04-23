Domotek Volley, Presta esalta il gruppo dopo la Supercoppa: “spingere sempre al massimo, adesso testa al Playoff”

Un successo che sa di rivincita, cuore e unità. La Domotek Volley ha alzato al cielo la Del Monte Supercoppa, e il centrale Luca Presta è stato tra i protagonisti assoluti di una notte magica. Al PalaBigi, salutato “finalmente” con un sorriso, il giocatore amaranto ha analizzato la vittoria, senza nascondere emozione e determinazione in vista del futuro. “Il mio motto è sempre quello di spingere al massimo, di dare tutto per ogni palla – ha esordito il forte centrale nativo di Belvedere Marittimo –. Abbiamo giocato e spinto molto bene. Volevamo riscattarci dopo gara 5, non era facile secondo me, però noi siamo una squadra unita, sempre lì per lottare su ogni pallone. E questo secondo me è stato il nostro punto di forza“.

Un addio, almeno al PalaBigi di Reggio Emilia dopo una saga tra le due formazioni durata per ben 7 partite. “Ora ci aspetta tutta una serie di playoff contro la super insidiosa Acqui Terme, che ha già fatto fuori Castellana e Gioia del Colle. Non è una sfida casuale. A Reggio Calabria lo sappiamo benissimo“.

Presta non nasconde le difficoltà che attendono la Domotek nel prossimo turno: “sì, sicuramente è una sfida difficile, come è stata con Reggio Emilia. Conosciamo la squadra che andiamo ad affrontare, i giocatori che giocano per la squadra piemontese. Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e sapere su cosa puntare. Insieme al pubblico, a tutta la gente di Reggio Calabria e della Calabria, ce la possiamo fare“.

Il pensiero, nel momento più bello, non poteva che andare a una persona speciale. “La dedichiamo al “Mancio”, al nostro compagno Matteo Mancinelli – ha ripetuto Presta con emozione –. Durante la settimana, prima della partita, ci ha inviato un bellissimo messaggio e non potevamo deluderla”.

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La carica di Presta è il manifesto di una squadra che non ha intenzione di fermarsi verso il traguardo della Serie A2. La Supercoppa è già nel passato, lo sguardo è tutto sul difficile impegno playoff contro Aqui Terme.