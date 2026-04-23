Domotek Volley, Presta esalta il gruppo dopo la Supercoppa: “spingere sempre al massimo, adesso testa al Playoff”

Luca Presta esalta il gruppo dopo il trionfo della Domotek Volley Reggio Calabria su Reggio Emilia

Luca Presta

Un successo che sa di rivincita, cuore e unità. La Domotek Volley ha alzato al cielo la Del Monte Supercoppa, e il centrale Luca Presta è stato tra i protagonisti assoluti di una notte magica. Al PalaBigi, salutato “finalmente” con un sorriso, il giocatore amaranto ha analizzato la vittoria, senza nascondere emozione e determinazione in vista del futuro. “Il mio motto è sempre quello di spingere al massimo, di dare tutto per ogni palla – ha esordito il forte centrale nativo di Belvedere Marittimo –. Abbiamo giocato e spinto molto bene. Volevamo riscattarci dopo gara 5, non era facile secondo me, però noi siamo una squadra unita, sempre lì per lottare su ogni pallone. E questo secondo me è stato il nostro punto di forza“.

Un addio, almeno al PalaBigi di Reggio Emilia dopo una saga tra le due formazioni durata per ben 7 partite. “Ora ci aspetta tutta una serie di playoff contro la super insidiosa Acqui Terme, che ha già fatto fuori Castellana e Gioia del Colle. Non è una sfida casuale. A Reggio Calabria lo sappiamo benissimo“.

Presta non nasconde le difficoltà che attendono la Domotek nel prossimo turno: “sì, sicuramente è una sfida difficile, come è stata con Reggio Emilia. Conosciamo la squadra che andiamo ad affrontare, i giocatori che giocano per la squadra piemontese. Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e sapere su cosa puntare. Insieme al pubblico, a tutta la gente di Reggio Calabria e della Calabria, ce la possiamo fare“.

Il pensiero, nel momento più bello, non poteva che andare a una persona speciale. “La dedichiamo al “Mancio”, al nostro compagno Matteo Mancinelli – ha ripetuto Presta con emozione –. Durante la settimana, prima della partita, ci ha inviato un bellissimo messaggio e non potevamo deluderla”.
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La carica di Presta è il manifesto di una squadra che non ha intenzione di fermarsi verso il traguardo della Serie A2. La Supercoppa è già nel passato, lo sguardo è tutto sul difficile impegno playoff contro Aqui Terme.

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