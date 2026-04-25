Domotek Volley, Premio Anassilaos San Giorgio a Valeria Pellegrino: “dimostrato che Reggio Calabria può eccellere a livello nazionale”

La Domotek Volley ha ricevuto un importante riconoscimento. Il Comitato Scientifico della XXVII edizione del Premio Anassilaos “San Giorgio” ha concluso i propri lavori, deliberando il conferimento del Premio per meriti sportivi al club amaranto. La storica e valente associazione, nel formulare le più vive congratulazioni per il brillante campionato finora svolto con la conquista di due trofei nazionali (la Del Monte Coppa Italia e la Supercoppa). La cerimonia di premiazione tenutasi presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, ha insignito del Premio Anassilaos San Giorgio “Don Antonio Santoro” il club reggino. I successi nazionali, la crescita sportiva e sociale, sono alla base di questo importante conferimento.

A testimoniare il legame speciale tra la Domotek e il premio, nella precedente edizione è stato premiato il Direttore Tecnico Cesare Pellegrino, gloria del volley reggino e nazionale. Un conferimento importantissimo che si va ad intersecare con la massima onorificenza cittadina, il “San Giorgio D’Oro”, ricevuto qualche ora fa dal founder e Mister del club, Antonio Polimeni. Un riconoscimento che onora l’intera famiglia della Domotek Volley e che li sprona a continuare il lavoro con ancora maggiore passione e dedizione.

A commentare con entusiasmo il prestigioso traguardo è la dirigente della Domotek Volley, Valeria Pellegrino: “ci ritroviamo un’occasione bellissima che si rinnova. Il Premio Anassilaos torna ancora una volta a colorarsi di amaranto, dei colori della pallavolo, di questa storia bellissima. Non è solo un riconoscimento sportivo, ma un attestato a ciò che è stato il nostro campionato strepitoso, a un progetto che coinvolge atleti, società, tutto lo staff e il nostro mister Polimeni. Attraverso serietà e impegno, abbiamo voluto dimostrare che la città di Reggio Calabria può eccellere a livello nazionale“.

“L’anno scorso eravamo qui a programmare quello che sta accadendo oggi – ricorda Valeria Pellegrino – Fu premiato mio fratello Cesare. Ora siamo arrivati allo step conclusivo di un traguardo importantissimo che ci vede impegnati ai playoff, alla prima gara di semifinale che si disputerà oggi contro Acqui Terme in terra piemontese. Il nostro augurio è di poter ancora esultare. Forza Domotek, avanti tutta per questo importantissimo risultato che tutti ci aspettiamo“.

La dirigente sottolinea inoltre il valore culturale e sociale del riconoscimento: “il Premio Anassilaos non è solo un riconoscimento sportivo, ma è anche un attestato di stima per quelle che sono le radici culturali e sociali della nostra terra, del nostro territorio. Valori che l’associazione Anassilaos ha sempre portato avanti, ha sempre promosso in tutti questi anni. È doverosissimo ringraziare tutta l’associazione storica Anassilaos per questo premio, il presidente Stefano Iorfida e la professoressa Antonella Postorino per la grande attenzione, vicinanza e stima sempre dimostrate nei nostri confronti“.

“Speriamo di portare ancora buone notizie – conclude Valeria Pellegrino – ne stanno arrivando tantissime per fortuna”. Un premio che arriva nel momento più entusiasmante della stagione, con la squadra impegnata nella semifinale playoff per continuare a sognare in grande.