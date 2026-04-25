Domotek Volley, inizia la serie playoff: oggi la prima semifinale contro Acqui Terme

La Domotek Volley è pronta a tornare in scena, dopo il trionfo nella Del Monte Super Coppa e la storica vittoria della Del Monte Coppa Italia di Serie A3. Ora, gli amaranto si preparano ad affrontare la semifinale dei Playoff, con l’obiettivo di conquistare la promozione in A2. La squadra di mister Polimeni, fresco del conferimento della massima onorificenza della Città di Reggio Calabria, il San Giorgio D’Oro, parte alla volta di Valenza per il primo incontro. I reggini dovranno superare la coriacea Acqui Terme e, in caso di vittoria, affrontare la vincente della serie tra San Giustino e Belluno Volley, già sconfitti dalla Domotek nella semifinale di Coppa Italia Del Monte.

La prima partita si giocherà in trasferta, con l’incontro in programma alle ore 19 presso il Palasport di Valenza (AL). Gara due, invece, è prevista per il primo maggio alle ore 20:30 al Palacalafiore di Reggio Calabria, anche se la conferma è ancora in attesa. La formula prevede il Golden Set in caso di parità nel computo generale dei set tra le due squadre, con un set supplementare da 15 punti a disposizione. Nel corso della passata stagione, la Cte Negrini di Acqui Terme riuscì ad eliminare la Domotek dalla semifinale dei Playoff. Quest’anno, la squadra piemontese si presenta più forte che mai, dopo aver eliminato la quotata Gioia del Colle e la forte Castellana Grotte, rispettivamente prima e seconda classificata nel girone degli amaranto. La sfida si preannuncia quindi molto impegnativa. Le gare saranno dirette da Andrea De Nard e Luca Cecconato.

Le dichiarazioni dei giocatori

Domenico Laganà – Capitano Domotek: “Capitano, quanto sei arrabbiato l’anno scorso? Sì, sono parecchio arrabbiato. Ho fatto un’intervista a fine anno dove ero parecchio arrabbiato e non ho visto pallavolo per due settimane.” Ma il 2026 è un’altra storia: “Quest’anno si azzera tutto. Siamo due squadre rinforzate, sia noi che loro. Sarà sicuramente una bella partita.” La Domotek non ha avuto il favore dell’accoppiamento: “Come testa di serie numero uno in questo momento non ci è andata benissimo”, ammette il capitano. Ma è proprio lì che nasce la forza reggina: “Noi a Reggio Calabria siamo abituati a lottare. Venite a sostenerci al palazzetto per questo rush finale. Abbiamo bisogno di tutti per centrare l’ultimo obiettivo.”

Andrea Innocenti – Centrale Domotek Volley: “Siamo in corsa, quindi sfrutteremo queste due gare contro Acqui. Spero nel miglior modo possibile. Poi nel caso vedremo contro chi dovremo giocare”. L’avvertimento, però, è chiaro: “Innanzitutto bisogna vedere la nostra avversaria, l’Acqui perché comunque è una bella squadra. Ha fatto fuori Gioia del Colle prima, ha fatto fuori Castellana, la rivelazione del nostro girone, vincendo entrambe a casa di Gioia e Castellana. Quindi non bisogna sottovalutarla: la posizione in regular season adesso non conta. Vedremo”.

Luca Presta – Centrale Domotek Volley: “Ora ci aspetta tutta una serie di playoff contro la super insidiosa Acqui Terme, che ha già fatto fuori Castellana e Gioia del Colle. Non è una sfida casuale. A Reggio Calabria lo sappiamo benissimo”. Presta non nasconde le difficoltà che attendono la Domotek nel prossimo turno: “Sì, sicuramente è una sfida difficile, come è stata con Reggio Emilia. Conosciamo la squadra che andiamo ad affrontare, i giocatori che giocano per la squadra piemontese. Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e sapere su cosa puntare. Insieme al pubblico, a tutta la gente di Reggio Calabria e della Calabria, ce la possiamo fare”.