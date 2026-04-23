Disservizi idrici a Messina, sospesa l’erogazione dell’acqua | INFO e DETTAGLI

Questa mattina una ditta esecutrice di lavori appaltati dal Comune di Messina per la sistemazione del Torrente Mili ha irrimediabilmente danneggiato la condotta idrica che rifornisce il villaggio di Mili Marina e costretto alla temporanea interruzione dell’erogazione di acqua, precisamente, nell’area che va dal Ponte di Mili Marina a Mili Canneto.

Per questo, i tecnici di AMAM stanno già procedendo per consentire il ripristino della tubazione e della distribuzione, nel minor tempo possibile.

AMAM resta “a massima disposizione dell’utenza per fornire ogni supporto che si richiedesse al numero dedicato 090.3687711. Ogni aggiornamento sarà tempestivamente reso attraverso tutti i canali di comunicazione di AMAM, su web e sulle pagine social”.