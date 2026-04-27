“Difendiamo i Peloritani”, mercoledì a Palazzo Zanca la presentazione dell’iniziativa

Mercoledì 29 aprile, alle ore 10.30, nella sala Ovale “A. Caponnetto” di Palazzo Zanca, a Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Difendiamo i Peloritani – siamo tutti sentinelle!”. All’incontro, alla presenza del Commissario Straordinario del Comune di Messina Piero Mattei, interverranno: l’esperto comunale di Protezione Civile, ing. Antonio Rizzo; il dirigente del Servizio 12 Protezione Civile Regionale di Messina Bruno Manfrè; il dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina Giovanni Cavallaro; il Comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina, insieme ai rappresentanti della Prefettura di Messina, dei Vigili del Fuoco, del Gruppo comunale e delle Associazionidi volontariato di protezione civile.

L’incontro ha l’obiettivo di illustrare alla cittadinanza i contenuti dell’Ordinanza commissariale n. 80 del 9 aprile 2026, relativa alle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d’interfaccia. Saranno inoltre fornite indicazioni chiare sui comportamenti da adottare in caso di emergenza, con l’intento di rafforzare il coinvolgimento attivo dei cittadini nella tutela del territorio e nella tempestiva segnalazione di situazioni di rischio.