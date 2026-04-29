Dierre Basketball, Miljanic is back: “finalmente in campo, ora testa ai Playoff per dimostrare chi siamo”

Una notizia che scalda i cuori dei tifosi della Dierre: Jovan Miljanic è tornato. Il talentuoso esterno, fermo per un infortunio che lo ha tenuto lontano dal parquet un paio di settimane, si è rimesso a disposizione del coach Francesco Inguaggiato e della squadra nel momento più caldo della stagione, quello dei playoff. “Non vedevo l’ora di tornare – ha dichiarato Miljanic – non era un infortunio gravissimo, ma mi ha allontanato dal campo. Adesso sono in piena disponibilità per la squadra e per il coach, cercherò di riprendermi al meglio possibile perché abbiamo i playoff contro Comiso. Cerchiamo di fare il meglio“.

L’Olympia Comiso, terza forza del girone e reduce da una seconda fase praticamente perfetta , si presenta come un ostacolo temibile. Ma Miljanic non si nasconde: “sicuramente ci aspetta una bella sfida. Comiso è un’ottima squadra, ha un quintetto molto solido con due lunghi davvero buoni per questa categoria. Sarà una battaglia“.

Il riferimento è alla gara giocata nella scorsa Poule, quando la Dierre ha potuto toccare con mano la qualità degli avversari. “Stanno giocando una bellissima pallacanestro, hanno vinto la seconda fase quasi da imbattuti. In casa loro sono molto tosti – ha aggiunto il cestista – ma speriamo per il nostro bene di portarla a casa“.

La seconda fase della Dierre è stata complicata, lontana dagli splendori del girone d’andata da leader. Ma Jovan non guarda indietro: “quello che è successo prima lo lasciamo dietro di noi. Pensiamo al futuro, a questa fase che è la più importante. Non ci farà piacere uscire al primo turno, cercheremo di dare il massimo per portare avanti la serie“.

E sulla fame agonistica del gruppo: “da un paio di giornate non vinciamo, abbiamo quella fame in più per dimostrare chi siamo, soprattutto ora che è il momento decisivo“.

Domenica 3 maggio, alle ore 19, al Paladavolos di Via Tolstoy (casa dell’Olympia Comiso), andrà in scena gara-1 dei quarti di finale playoff. La Dierre non avrà il fattore campo a favore, ma vuole stupire e inseguire il sogno della promozione in B Interregionale. Per la serie (al meglio delle tre gare), gara-2 è già in calendario per giovedì 7 maggio 2026 alle ore 21 al PalaLumaka di Reggio Calabria. Eventuale gara-3 si giocherebbe ancora a Comiso.