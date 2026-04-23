Di padre in figlio, un imprenditore di Reggio Calabria si candida con la Lega: “questa non è un città normale se i diritti vengono spacciati per favori”

Con un video-manifesto sui social, registrato nel suo ufficio nel quartiere di Sbarre, Tito Galtieri annuncia ufficialmente la sua candidatura al Consiglio Comunale nella lista della Lega. L’annuncio è accompagnato da parole nette: “Reggio non è una città normale se i diritti vengono spacciati per favori”. Broker assicurativo e imprenditore con trent’anni di impegno familiare sul territorio, Galtieri spiega la scelta di scendere in campo come un passaggio personale e civile, raccogliendo il testimone del padre, il Dr. Pino Galtieri, medico stimato e storico esponente politico reggino. Nel video, il candidato chiarisce il suo approccio: “la mia non è una scelta ideologica, ma di risultato”, aggiungendo: “porto in Comune il metodo del mio lavoro: onestà, trasparenza e quella concretezza che serve per risolvere i problemi cronici della nostra città, dalle buche stradali alla gestione dei servizi essenziali”.

Galtieri affronta anche alcune delle criticità strutturali del territorio, parlando di una città “incapace di sfruttare il suo immenso patrimonio”, citando tra gli esempi il rilancio dell’aeroporto senza infopoint turistici e l’assenza di un porto turistico in quella che definisce la “perla dello Stretto”. Particolarmente significativo il riferimento al patrimonio culturale: “se gli americani avessero i Bronzi di Riace, creerebbero ricchezza per intere generazioni. Noi dobbiamo smettere di costringere i nostri figli a emigrare per trovare un lavoro precario”. Il messaggio politico si radica nel quartiere di Sbarre ma si estende all’intera area metropolitana, con un invito a superare le divisioni tradizionali: “vengo da una storia che ha sempre superato colori e bandiere per il bene del territorio. Quella storia oggi continua, con lo sguardo rivolto al futuro di Reggio“.