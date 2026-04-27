Dall’intervento di Veronese a quello di Cannizzaro: il centrodestra che vuole rendere Reggio Calabria protagonista

Non è stata una semplice apertura di campagna elettorale, ma un momento politico denso di significato quello andato in scena ieri per il centrodestra reggino. La volontà è quella di rompere con il passato e di rimettere Reggio Calabria al centro. Un dovere, espresso dall’intervento iniziale a quello conclusivo: denuncia senza sconti dello stato attuale della città e proposta concreta per il suo rilancio. Ad aprire la manifestazione è stato il prof. Simone Veronese, coordinatore della lista civica “Reggio Protagonista”, figura che negli ultimi anni ha denunciato diverse problematiche su temi sensibili ai cittadini.

Nel suo intervento, Veronese ha tracciato un quadro netto della situazione cittadina: scuole chiuse o inadeguate, rete idrica in crisi, pressione fiscale elevata a fronte di servizi carenti, strade dissestate e manutenzione del verde pubblico spesso insufficiente. Veronese ha chiesto investimenti concreti, scuole moderne e sicure.

A chiudere la manifestazione è stato invece Francesco Cannizzaro, candidato sindaco del centrodestra, che ha dato una dimensione politica e programmatica all’iniziativa. Nel suo intervento ha più volte richiamato il concetto di “Reggio protagonista”, indicandolo come obiettivo centrale della sua candidatura.

Cannizzaro ha rivendicato una scelta controcorrente: quella di lasciare una carriera politica già avviata a livello nazionale, con prospettive di crescita nei ruoli di governo, per tornare a Reggio Calabria e impegnarsi direttamente per il futuro della città. Una decisione che, nelle sue parole, nasce da un legame profondo con il territorio e dalla volontà di trasformare le criticità in opportunità di sviluppo.

Due figure diverse ma complementari nel fine ultimo di riportare la città dove merita: da un lato Cannizzaro, che negli anni ha lavorato sul piano istituzionale portando risorse e finanziamenti sul territorio; dall’altro le battaglie civiche del prof. Veronese a difesa dei cittadini e del mondo scolastico.

Quella emersa ieri è dunque una volontà del centrodestra che punta a intercettare una città segnata da anni di difficoltà ma ancora alla ricerca di una prospettiva credibile. Esperienza istituzionale e radicamento civico, insieme con l’ambizione dichiarata di riportare Reggio Calabria al centro, restituendole un ruolo da protagonista.