Dal Ponte sullo Stretto alle elezioni di Reggio e Messina: qual è il futuro dell’area integrata? I prossimi passi svelati da Francesco Rizzo (AdSP)

Tra i relatori dell’evento odierno alla Camera di Commercio di Messina, sull’importanza dell’area dello Stretto, c’era anche Francesco Rizzo, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Svelando i grandi numeri del crocierismo a Messina (settimo in Italia) e del traffico passeggeri (nessuno come sullo Stretto in Italia), Rizzo ha risposto anche ad alcune domande di StrettoWeb a margine del convegno. Spaziando dal concetto vero di area integrata dello Stretto, al futuro della stessa con e senza Ponte sullo Stretto ma soprattutto dopo i risultati delle prossime elezioni Comunali sia a Reggio Calabria che a Messina.

Di seguito l’intervista completa.