Dai Bronzi di Riace a San Giorgio: 2 giornate ricche di appuntamenti per l’Automobile Club di Reggio Calabria

Due giornate intense e significative per l’Automobile Club Reggio Calabria, segnate dalla presenza istituzionale, da momenti di alto valore culturale e da una forte partecipazione della comunità. Ieri, al termine dell’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club di Reggio Calabria, il Vicepresidente Nazionale dell’ACI Automobile Club d’Italia avv.to Francesco Ranieri ha portato il saluto del Presidente Nazionale ai presenti, testimoniando la vicinanza e l’attenzione dell’ACI al territorio.

Oggi, in occasione della festività del Santo Patrono reggino, il Vicepresidente Ranieri, accompagnato dal Presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria rag. Giuseppe Martorano e dal Direttore dell’Ente dott.ssa Giuseppina Danile, ha visitato i Bronzi di Riace presso il Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria, vivendo un momento di grande valore culturale e identitario.

La giornata è poi proseguita con la partecipazione alla benedizione del gonfalone presso la Chiesa di San Giorgio al Corso, insieme alle Istituzioni cittadine, ai componenti del Consiglio Direttivo, al personale ed ai soci dell’Automobile Club Reggio Calabria, in un clima di condivisione e profonda partecipazione.

Un’occasione che rafforza il legame tra istituzioni, tradizione e comunità, fortemente voluta dal Presidente Martorano, nell’anno del centenario dell’Automobile Club Reggio Calabria.