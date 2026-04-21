Da Reggio Calabria a New York, in punta di piedi: ballerina reggina ottiene una borsa di studio per gli USA

Un talento straordinario che da Reggio Calabria spicca il volo verso gli Stati Uniti d’America. Ilaria Neri, giovane ballerina di appena 14 anni, formatasi presso la Scuola Accademia “A passo di danza“, ha conseguito una borsa di studio del 100% per studiare 2 settimane a New York. Ilaria è stata selezionata attraverso un’audizione, la borsa di studio è stata assegnata da Antonio Fini direttore della Marta Graham Dance Company. Ilaria avrà la possibilità di studiare diversi stili di danza nei più grandi e prestigiosi teatri e scuole di New York come la Steps on Broadway, Broadway Dance Center, Alvin Ailey.

Grande soddisfazione per “A passo di danza”

Grande soddisfazione Caterina Carrozza, direttrice artistica della Scuola Accademia “A passo di danza”, fondata nel 2017 a Catona, Reggio Calabria. Il traguardo raggiunto da Ilaria è frutto dei risultati del percorso accademico che i giovani allievi seguono, a 360°, all’interno della scuola, studiando danza classica, moderna, contemporanea, contaminazione, hip hop, acrobatica ed effettuando anche potenziamento muscolare. Il tutto, lavorando costantemente con professionisti del mondo della danza come ballerini e coreografi di fama nazionale e internazionale.

Durante il percorso accademico gli allievi lavorano alla preparazione degli esami di fine anno, una giornata importante nella quale la classe si misura per superare il corso ed il grado per l’anno successivo fino al conseguimento del diploma.

Il maestro Antonio Fini direttamente, da New York, sarà presidente in commissione d’esame presso la scuola di danza Accademia a passo di danza lunedì 11 maggio per visionare gli elementi della scuola.