Cosenza, Occhiuto presenta il progetto per il nuovo ospedale in un evento del Pd

Il Presidente Roberto Occhiuto presenta il progetto del nuovo ospedale di Cosenza, un investimento importante per la sanità calabrese che promette innovazione ed efficienza

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Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha ufficialmente presentato il progetto per la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza, che sorgerà nei pressi dell’Università della Calabria. L’annuncio è avvenuto durante un incontro promosso dal Partito Democratico sul tema “Ospedale di Cosenza: quale modello di cura?”. Un progetto ambizioso che segna un punto di svolta per la sanità calabrese, con l’obiettivo di migliorare l’offerta medica della regione, garantendo strutture all’avanguardia e maggiori posti letto.

Occhiuto fa vedere come sarà il nuovo ospedale di Cosenza

“È stato presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica, che abbiamo concluso dando alle imprese 60 giorni di tempo per realizzarlo. Potremmo cominciare i lavori anche per fine anno. I fondi ci sono, anzi, non c’è mai stato un problema di fondi per gli investimenti in Calabria. Se siete d’accordo – ha detto Occhiuto intervenendo all’iniziativa dei Dem- ve lo mostro in anteprima, così potete vedere come sarà il nuovo ospedale di Cosenza“.

Il pronto soccorso è progettato per gestire 100.000 accessi

“Il terreno è già disponibile e abbiamo ottenuto poteri straordinari che ci hanno permesso di accelerare i tempi. Al termine della verifica, tra 30 giorni, avremo il progetto Inail, che consentirà di bandire l’appalto integrato”. “Il nuovo ospedale – ha aggiunto Occhiuto – avrà 821 posti letto e 47 posti tecnici, con un incremento di 311 posti letto rispetto all’attuale. Ci sarà un nuovo polo territoriale interconnesso con l’Unical, un ampio utilizzo di robotica e automazione, in linea con la vocazione che l’ospedale sta assumendo oggi. Il pronto soccorso è progettato per gestire 100.000 accessi e si estenderà su una superficie di 180.000 m quadrati, con 1.700 parcheggi”.

“Stiamo già lavorando alle strade di collegamento – ha concluso Occhiuto – poiché, come sapete, lo svincolo autostradale di Settimo verrà dismesso. Stiamo collegando lo svincolo autostradale di Settimo con le strade che interconnetteranno l’ospedale. Abbiamo le risorse Inail e i 349 milioni necessari per il primo stralcio del primo lotto, che andrà subito in appalto”.

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