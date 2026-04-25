Corsa, sole e sorrisi: lo spettacolo della Corrireggio 2026! Foto, interviste e nomi dei vincitori

Il 25 aprile Reggio Calabria corre libera. Come da tradizione, le celebrazioni della Festa della Liberazione si uniscono a quelle della Corrireggio, la manifestazione che unisce corsa competitiva e non competitiva aperta a tutte le età, un abbraccio sportivo fatto di gioia, atletismo e sorrisi che coinvolge tantissimi appassionati registrando numeri importanti edizione dopo edizione.

Anche la 44ª Corrireggio è stata baciata dal sole e ha regalato, con lo sfondo dello Stretto, uno spettacolo unico. La vittoria della manifestazione competitiva è andata ad Andrea Meduri fra gli uomini e a Isabella Cardile fra le donne. Giuseppe Scordo si è classificato al primo posto nella sezione non competitiva uomini.

Immancabile il Premio Nino Costantino, assegnato dalla moglie Francesca Zaccone a Lucio Laganà, vecchia gloria della Viola e volto della società cestistica reggina “Lumaka”.