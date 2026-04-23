Corrireggio 2026: tra sport, ambiente e identità, la Collina di Pentimele al centro della 44ª edizione

La Corrireggio 2026 si presenta come un’edizione carica di significati simbolici e novità rilevanti, confermandosi non solo una manifestazione sportiva, ma un vero e proprio evento identitario per la città. Giunta alla sua 44ª edizione, la storica corsa ecologico-sportiva promossa da Legambiente rilancia con forza il tema della tutela del territorio e della valorizzazione della Collina di Pentimele, cuore simbolico di una battaglia ambientale lunga oltre quarant’anni.

Corrireggio 2026: il riconoscimento istituzionale e il valore internazionale

La notizia più rilevante riguarda la storicizzazione ufficiale della Corrireggio, sancita dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con una delibera del novembre 2025. Un passaggio che segna un punto di svolta per l’evento, riconosciuto come manifestazione di “alta valenza identitaria di livello internazionale e di grande rilevanza culturale e sociale” .

Questo riconoscimento certifica il ruolo centrale della Corrireggio nella promozione dell’ambiente, del turismo e dello sport, inteso come strumento educativo e inclusivo, capace di coinvolgere l’intera comunità.

Il tema 2026: il sentimento dei luoghi

Il filo conduttore scelto per questa edizione è “Il sentimento dei luoghi”, un invito a riscoprire il territorio attraverso un rapporto più consapevole e profondo con l’ambiente. Non si tratta di una percezione superficiale, ma di un legame duraturo che nasce dalla cura e dalla conoscenza dei luoghi.

Come evidenziato nel documento, si tratta di “un richiamo a un nuovo modo di leggere e riscoprire” il territorio, attraverso l’esperienza diretta del camminare e del correre nella natura .

La Collina di Pentimele: simbolo di una battaglia ancora aperta

Al centro dell’edizione 2026 c’è la Collina di Pentimele, definita un luogo di straordinario valore naturalistico, storico e paesaggistico. Nonostante i successi del passato, come il blocco della speculazione edilizia, oggi la collina vive una condizione di degrado tra incendi, frane e abbandono.

Il sogno del Parco Urbano della Collina di Pentimele resta ancora incompiuto, diventando il simbolo di una promessa mancata e di una sfida ancora aperta per la città. Nel testo emerge chiaramente la frustrazione per una situazione che si ripete nel tempo, definita “un refrain, un tormentone divenuto insopportabile” .

Un appello alla tutela del territorio e alla partecipazione attiva

La Corrireggio rilancia quindi un appello forte alla cittadinanza e alle istituzioni per una maggiore attenzione verso i luoghi naturali. L’obiettivo è costruire un rapporto di reciprocità tra uomo e ambiente, basato su rispetto e valorizzazione.

Significative le parole del professore Mimmo Minuto, riportate nel documento: «C’è come un’attesa, una richiesta dei luoghi; che qualcuno li guardi, li rispetti, li difenda, li faccia rivivere» .

Il programma: sport, inclusione e innovazione

Dal punto di vista organizzativo, la Corrireggio 2026 mantiene la sua struttura consolidata, con due percorsi distinti: uno competitivo da 9,5 km e uno non competitivo da 4,5 km, aperto a tutti . Tra le novità, l’introduzione del cronometraggio elettronico con microchip, segno di un’evoluzione tecnologica dell’evento.

La manifestazione si svolgerà il 25 aprile 2026, con partenza da Piazza Indipendenza e arrivo al Waterfront, confermando il forte legame con i luoghi simbolo della città.

Tra memoria storica e impegno civile

La Corrireggio non è solo sport, ma anche memoria e impegno civile. La scelta della data del 25 aprile richiama i valori della Liberazione e della partecipazione collettiva, trasformando la corsa in un momento di riflessione e condivisione.

Nel documento si sottolinea come la manifestazione rappresenti “la realizzazione di un sogno” legato alla libertà e alla speranza, valori che continuano a guidare l’iniziativa .