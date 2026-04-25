Corrireggio 2026, l’appello del vincitore: “a Reggio serve un campo di atletica, non possiamo correre in strada e rischiare” | INTERVISTA

Grande spettacolo sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria per la Corrireggio 2026, la manifestazione che trasforma il chilometro più bello d’Italia in un percorso per la corsa competitiva e non competitiva e che attrae, ogni anno, tantissimi partecipanti. Andrea Meduri ha vinto la gara competitiva, per lui il 4° successo in carriera. Il vincitore ha voluto mandare un messaggio importante, rivolgendosi direttamente alle istituzioni, chiedendo di migliorare le strutture sportive cittadine con un focus su quelle dedicate proprio all’atletica, come il Campo Coni.

“Vorrei fare un appello alle istituzioni. Questa città merita infrastrutture dedicate allo sport e all’atletica, per i bambini e le famiglie. Diamoci una mossa a restituire un campo di atletica, non possiamo più correre in mezzo alla strada e rischiare. Dateci degli spazi dedicati allo sport, è davvero importante, Reggio si merita questo“, ha dichiarato.