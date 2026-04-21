Conpait rafforza il direttivo nazionale con nuovi ingressi e nuove deleghe

Il Direttivo nazionale di Conpait – Confederazione Pasticceri Italiani si rafforza con l’ingresso di nuove figure di grande autorevolezza, chiamate a sostenere un percorso di crescita che negli ultimi anni ha visto la Confederazione assumere un ruolo sempre più centrale nel panorama della pasticceria e della gelateria italiane. L’ampliamento della squadra dirigente conferma la volontà di consolidare una governance capace di dialogare con il mondo dell’artigianato, delle istituzioni e della formazione professionale, valorizzando competenze riconosciute e visioni capaci di interpretare le trasformazioni del settore.

Tra le novità più significative figura l’ingresso del maestro Cristiano Gaggion

Tra le novità più significative figura l’ingresso del maestro Cristiano Gaggion, presidente nazionale di Confartigianato Alimentare, che entra ufficialmente nel Direttivo e assume la guida della Commissione Attività Formativa. La sua presenza rappresenta un passaggio strategico per Conpait, che ha posto la formazione al centro della propria missione, investendo nella qualificazione dei professionisti e nella costruzione di percorsi didattici moderni, inclusivi e coerenti con le esigenze del comparto. L’esperienza maturata da Gaggion nella rappresentanza dell’artigianato alimentare offrirà un contributo determinante nel rafforzare le relazioni istituzionali, nel promuovere nuovi modelli formativi e nel consolidare una cultura professionale fondata su qualità, aggiornamento continuo e valorizzazione delle competenze.

Entra nel Direttivo anche il maestro Alessandro Racca, figura di riferimento nel mondo della gelateria italiana

Accanto a lui entra nel Direttivo anche il maestro Alessandro Racca, figura di riferimento nel mondo della gelateria italiana, che assume un ruolo di primo piano nella Commissione Gelato. La sua competenza tecnica e la sua lunga esperienza nel settore arricchiscono ulteriormente la capacità della Confederazione di presidiare un ambito in costante evoluzione, sempre più centrale nella filiera dolciaria nazionale.

A completare il quadro delle nuove responsabilità è il maestro Silvio Bessone, che guiderà un’area strategica articolata comprendente la Commissione Gelato, la formazione e i rapporti con Confartigianato. La sua presenza rafforza il legame tra Conpait e il mondo dell’artigianato, valorizzando un dialogo costante che negli anni ha contribuito a promuovere la cultura del gelato artigianale e a sostenere la crescita professionale degli operatori del settore.

Musolino esprime piena soddisfazione per l’ingresso dei nuovi membri

Il presidente nazionale di Conpait, Angelo Musolino, esprime piena soddisfazione per l’ingresso dei nuovi membri, sottolineando come la loro esperienza e la loro visione rappresentino un valore aggiunto per l’intera organizzazione. L’arrivo di Gaggion, Racca e Bessone conferma la volontà della Confederazione di costruire una struttura sempre più solida, competente e capace di interpretare le sfide che attendono la pasticceria e la gelateria italiane.

Con queste nomine, Conpait ribadisce “il proprio impegno nel rafforzare la qualità della formazione, nel consolidare le relazioni istituzionali e nel promuovere un modello di sviluppo fondato su professionalità, innovazione e identità artigiana. È un passo che guarda al futuro con responsabilità e ambizione, nella consapevolezza che la crescita del settore passa attraverso una governance autorevole, una rete di competenze solide e una visione condivisa del ruolo che la pasticceria e la gelateria italiane possono e devono avere nel panorama nazionale”.