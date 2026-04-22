Comunali Messina, ricorso al TAR: si attende la decisione sulla sospensiva delle elezioni

Si apre un nuovo capitolo nella vicenda legata alle elezioni comunali di Messina, attualmente al centro di un contenzioso amministrativo. A fare il punto è l’ex giudice Angelo Giorgianni di “Rinascita Messina”, che ha promosso il ricorso insieme contro l’indizione della tornata elettorale. “Ieri si è discusso al Tar Catania il ricorso avverso l’indizione delle elezioni comunali di Messina da me presentato insieme ad un altro collega. La difesa del Comune di Messina per evitare che il Tar si pronunciasse ha sollevato un eccezione che determinava il trasferimento del fascicolo a Palermo, trasmesso ieri stesso“, ha evidenziato.

Il passaggio del fascicolo da Catania a Palermo

Nel corso dell’udienza al TAR di Catania, la difesa del Comune ha sollevato un’eccezione che ha portato al trasferimento del fascicolo presso il TAR di Palermo. Una mossa tecnica che ha momentaneamente spostato il centro della decisione, rallentando l’iter. Il trasferimento è avvenuto nella stessa giornata, determinando un rapido passaggio tra le due sedi della giustizia amministrativa siciliana.

La decisione del TAR di Palermo

La svolta è arrivata nelle ore successive, quando il TAR di Palermo si è pronunciato sull’eccezione sollevata dal Comune di Messina. “Oggi il Tar di Palermo ha rigettato l’eccezione del Comune di Messina ed ha rimandato a Catania il fascicolo per decidere sulla sospensiva delle elezioni comunali. Ora attendiamo che il Tar di Catania si pronunci“, puntualizza Giorgianni. Una decisione che riporta il procedimento nella sua sede originaria, affidando nuovamente al TAR di Catania il compito di valutare la richiesta di sospensione.

Attesa per la sospensiva delle elezioni

A questo punto, l’attenzione si concentra sulla prossima decisione del TAR di Catania, chiamato a esprimersi sulla sospensiva delle elezioni comunali di Messina. Si tratta di un passaggio cruciale che potrebbe incidere direttamente sul calendario elettorale e sugli sviluppi politici della città.