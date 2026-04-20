Come la pompa di calore sta cambiando il riscaldamento domestico: il consiglio ai reggini per far fronte alla crisi del gas

Chiuso, aperto. Aperto, chiuso. Possiamo parlare, negli stessi termini, tanto dello Stretto di Hormuz, quanto della manopola del gas delle nostre case. E i due termini del paragone non sono casuali. L’instabilità degli ultimi mesi, legata alle tensioni internazionali relative alla guerra in Iran e al blocco navale nello Stretto di Hormuz, sul quale USA e Iran faticano a trovare una quadra (e una tregua stabile), ha messo una forte pressione sui mercati internazionali generando aumento dei prezzi, volatilità e timori sugli approvvigionamenti.

In Italia, fortemente dipendente per petrolio e gas dai Paesi del Golfo, queste dinamiche si concretizzano in una forte instabilità del gas, aumento dei costi e incertezza futura. In questo scenario, Domotek Reggio Calabria regala un prezioso consiglio ai cittadini reggini ponendo l’attenzione su uno strumento che può rappresentare un investimento intelligente e funzionale da installare in casa propria per mettersi al riparo dall’instabilità generale: la pompa di calore.

Cos’è una pompa di calore e perché sta cambiando il riscaldamento domestico

La pompa di calore è un sistema che non produce calore bruciando combustibili, ma lo trasferisce da una fonte naturale all’interno dell’abitazione. A differenza di una caldaia tradizionale, non brucia combustibili come il gas. Utilizza invece energia elettrica per “spostare” calore già presente nell’ambiente.

Il funzionamento si basa su un principio fisico simile a quello di un frigorifero, ma “al contrario”.

Assorbimento del calore (evaporatore)

La pompa di calore cattura energia termica dall’esterno:

aria (la più comune. Anche quando fa freddo, nell’aria è comunque presente energia termica)

acqua

terreno

Compressione (compressore)

Un fluido refrigerante assorbe questo calore e passa in forma gassosa. Il compressore aumenta la pressione del gas, facendone salire la temperatura. È qui che entra in gioco l’energia elettrica.

Cessione del calore (condensatore)

Il gas caldo trasferisce il calore all’impianto domestico:

termosifoni

riscaldamento a pavimento

acqua calda sanitaria

Espansione (valvola di espansione)

Il liquido passa attraverso una valvola che abbassa pressione e temperatura, pronto a ricominciare il ciclo.

Quali sono i vantaggi della pompa di calore?

Il principale vantaggio nell’installazione di una pompa di calore riguarda l’eliminazione del gas dalla propria abitazione. Diminuzione dei costi del gas, nessuna dipendenza da forniture estere instabili, maggiore sicurezza domestica (assenza di combustione).

In termini pratici, una pompa di calore può generare 3-5 kWh di calore per ogni kWh elettrico consumato, risultando molto più efficiente rispetto alle caldaie tradizionali. Le pompe di calore consumano meno energia rispetto ai sistemi tradizionali: fino al 75% in meno di consumi rispetto a sistemi convenzionali, risparmi economici tra il 45% e l’80% sul riscaldamento. In molti casi, questo si traduce in centinaia o migliaia di euro risparmiati ogni anno.

A differenza delle caldaie a gas, che trasformano energia chimica in calore con perdite inevitabili, la pompa di calore sfrutta energia già presente nell’ambiente. Questo comporta efficienza e prestazioni elevate anche a basse temperature, funzionamento continuo e stabile. Non a caso, queste tecnologie sono considerate centrali per la decarbonizzazione degli edifici in Europa.

Minore anche l’impatto ambientale: fino al 60% in meno di CO₂ rispetto ai sistemi tradizionali, eliminazione diretta delle emissioni, domestiche utilizzo di energia rinnovabile (aria, acqua, suolo). Questo rende la pompa di calore una delle soluzioni più efficaci per ridurre l’impatto ambientale della casa.

Per non parlare del comfort abitativo legato a un riscaldamento uniforme e costante, la possibilità di raffrescamento estivo, la produzione di acqua calda sanitaria.

Funziona con e senza fotovoltaico

Una domanda molto comune è: ha senso installarla senza pannelli solari? La risposta è sì. Anche senza fotovoltaico, i benefici in termini di riduzione del consumo di gas, risparmio energetico e migliore efficienza rispetto alle caldaie sono concreti. In particolare, nelle abitazioni con alti consumi di gas, la pompa di calore può generare un risparmio immediato in bolletta.

Integrarla al fotovoltaico risulta una combinazione vincente. I vantaggi principali riguardano l’autoconsumo energetico (utilizzo di energia autoprodotta), l’indipendenza dal mercato energetico, la possibilità di avere una casa “gas free” e limitare fortemente l’impatto delle bollette sulle proprie spese mensili. Inoltre, grazie a Ecobonus e Conto Termico è possibile abbattere anche i costi di acquisto.

Per richiedere una consulenza o ricevere semplicemente più informazioni sulle pompe di calore, basta contattare Domotek S.r.l. al numero 09651892268 o recarsi presso la sede situata in via Ravagnese n° 156 a Reggio Calabria.