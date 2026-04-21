Città Metropolitana di Reggio Calabria: la Cisl Fp firma il “Regolamento incentivi economici”

Sì è tenuto nella giornata odierna l’incontro della delegazione trattante Città Metropolitana di Reggio Calabria. Numerose sono state le tematiche oggetto del dialogo, che ha visto la Cisl Fp nella persona del suo delegato sindacale Adolfo Romeo sottolineare alla parte pubblica “la soddisfazione per la rapidità con cui gli uffici dei servizi giuridici ed economico/contabile hanno portato a termine gli adempimenti necessari al pagamento degli arretrati CCNL 2022/2024 e della performance 2024, il cui l’accredito pare sia avvenuto in data odierna – e, analogamente la necessità di intervenire celermente per la definizione dell’iter di tutte le procedure ed applicazioni di istituti contrattuali ancora in corso”.

“Tra queste, prima tra tutte, la definizione del regolamento Welfare e procedura per le progressioni verticali in deroga, tanto attesa dal personale, ribadendo – come già fatto in precedenza – la necessità che la Commissione incaricata sia messa nelle condizioni di addivenire alla formazione di una graduatoria che rifletta criteri di meritocrazia e oggettività”, rimarca Romeo. In merito è intervenuto lo stesso componente della commissione Dott.Domenico Crupi dando ampie rassicurazioni.

Il dibattito si è poi incentrato sul Welfare del personale

Il dibattito si è poi incentrato sul Welfare del personale con gli interventi dei componenti RSU – Elena Festa, Cecilia Saccà, Mario Marino (CISL FP) e Rosario Cilona (CSA) etc – e della parte pubblica concordi sulla volontà di cristallizzare in tempi stretti una regolamentazione operativa che consenta la concreta fruizione dei benefit previsti da parte del personale. Benefit, la cui copertura economica è già stata garantita mediante i 120.000 euro messi a disposizione. All’ordine del giorno, così come introdotto dalla dr.ssa Blefari, è stata l’approvazione definitiva con la firma dell’accordo sui criteri degli incentivi economici delle funzioni tecniche, passo fondamentale per provvedere alla tempestiva liquidazione delle somme in favore del personale interessato, garantendo la giusta valorizzazione delle specifiche competenze.