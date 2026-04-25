Cirella, la denuncia sulla SP 77: “scarti d’asfalto per cittadini di scarto”? | FOTO

“Sulla Strada Provinciale 77, che collega Cirella ad Ardore Marina, la sicurezza continua a essere trattata come un problema secondario. A fronte di segnalazioni, la risposta è stata l’ennesimo intervento tampone: secchi di asfalto sparsi qua e là, destinati a durare il tempo di una stagione. Non una programmazione strutturale, un progetto in corso oppure rassicurazioni politiche, ma soluzioni provvisorie che non risolvono e, anzi, rimandano il problema. Il tutto mentre, a pochi chilometri di distanza, si realizzano lavori completi e asfaltature degne di questo nome“. È la denuncia di un cittadino, inviata alla redazione di StrettoWeb, in merito alle condizioni della Strada Statale 77.

“È inevitabile chiedersi: esistono territori di serie A e territori di serie B? La SP77 non è una strada marginale, ma un collegamento essenziale per cittadini, lavoratori, famiglie e mezzi di soccorso. Eppure, viene trattata come tale. I cittadini non chiedono favoritismi, ma rispetto. Perché la sicurezza non può essere garantita a macchia di leopardo. E una comunità non può vivere di rattoppi“, conclude il cittadino.