Circoscrizioni, Mimmo Praticò: “tra i problemi di Reggio anche buche e spazzatura”. E sulla Reggina: “se arrivano nuove forze…”

Mimmo Praticò, ex Presidente del Coni regionale e della Reggina, si è candidato con il CentroSinistra per la Circoscrizione Centro di Reggio Calabria. Presente questa sera alla presentazione della lista “Battaglia Sindaco”, a margine dell’evento ha risposto ad alcune domande della stampa, motivando anche la sua scelta: “indipendentemente dei partiti e dalla politica, mi hanno chiamato e mi sono messo a servizio, lo voglio precisare, della mia città. Sono un uomo libero e liberale per cui ho sempre servito la mia città in qualunque occasione. Mi hanno chiamato, sono orgoglioso di questo e cercherò di dare il meglio di me stesso perché le problematiche le conosciamo da decenni direi”.

E’ qui che Mimmo Praticò elenca qualche problema. Roba abbastanza evidente, che denunciamo tutti i giorni: “basta camminare un po’ per il centro città per andare anche a Tremulini, Santa Caterina, che ti rendi conto di tutto quello che non va bene in città, dalla spazzatura ai parcheggi, alle buche che sono tre cose importanti”. Tutto giusto, peccato che la situazione viene ereditata dalla stessa coalizione di CentroSinistra, quella per cui si candida Praticò.

Lo stesso, da ex Presidente, è anche intervenuto sulla Reggina: “l’alternativa a Ballarino? Se c’è e gli sta bene a chi c’è adesso, perché no? Però da qui ad attacchi secondo me spropositati non va bene. Io vado allo stadio da quando avevo 4 anni e sono andato sempre in tutte le categorie. Non capisco perché, sono amareggiato, vorrei che la Reggina fosse almeno in Serie B. Questa società che c’è adesso, ha fatto la squadra che sulla carta è forte, lo dicono tutti in Italia, stanno pagando puntualmente. Chiaramente se ci sono nuove forze io penso che devono essere sempre benvenute perché noi dobbiamo puntare sempre a ottenere il meglio sul campo”.