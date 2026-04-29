Reggio Calabria, Battaglia presenta la sua lista e interviene nel dibattito Falcomatà-Cannizzaro. Poi svela: “Schlein sarà in città”

“Battaglia Sindaco”, la lista del candidato della coalizione di CentroSinistra a Reggio Calabria, è stata presentata questa sera alla stampa presso la segreteria dello stesso attuale primo cittadino facente funzioni. Nel corso dell’intervista concessa a margine dell’evento, Battaglia è anche intervenuto nel dibattito di oggi tra Cannizzaro e Falcomatà, con l’Onorevole che ha risposto all’ex Sindaco, il quale ha “inquinato” una campagna elettorale che si stava mantenendo su toni corretti e sereni.

“Se una campagna elettorale non è frizzante, non è tale. I gesti di distensione sono ottimi, infatti sono stati accolti, ma questo non significa poi essere uguali nella visione, se no non faremo la campagna elettorale. Ognuno di noi porta con sé la propria storia, il proprio vissuto, nei confronti ci confronteremo proprio per dire cosa pensiamo noi e ascolteremo quello che pensano gli altri, ma noi abbiamo dei paletti dai quali non prescindiamo, lo abbiamo fatto capire subito, sia nel confronto ma soprattutto nel programma” ha affermato Battaglia.

Il candidato incontrerà la città nel suo comizio di apertura di campagna elettorale prevista a Piazza Duomo per domenica pomeriggio. Ci sarà Elly Schlein? “Sono in corso telefonate, trattative, non so se per quella data, ma Elly Schlein ha detto che sarà a Reggio, quindi vedremo, ma ci sono tanti altri leader nazionali. Ci sarà Fratoianni giorno 5, c’è già stata la Piccolotti, ma anche dal Partito Democratico ci sarà un contributo notevole di presenza”.