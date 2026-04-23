Circoscrizioni a Reggio Calabria, retroscena e indiscrezioni sui NOMI dei candidati Presidenti di CentroDestra e CentroSinistra

Com’è noto, il 24 e 25 maggio, a Reggio Calabria, non si voterà soltanto per eleggere Sindaco e Consiglio Comunale, ma anche per eleggere i Presidenti di Circoscrizione, nuovamente istituite nella città dello Stretto a distanza di tanti anni. Contestualmente alla scelta di colui che guiderà Comune e Città Metropolitana, dunque, si dovranno scegliere anche coloro che guideranno i cinque Municipi della città, divisi per area geografica: Reggio Centro, Reggio Est, Reggio Nord, Reggio Sud, Reggio Centro Sud. Per quanto riguarda CentroDestra e CentroSinistra, queste elezioni rappresentano un ulteriore termometro di consenso cittadino.

Ma di chi si tratta? Quali sono i candidati Presidenti di Circoscrizione di CentroDestra e CentroSinistra? Le indiscrezioni e i retroscena si rincorrono, a poche ore dalla ufficialità dei candidati del CentroDestra, che avverrà domattina alle ore 10.

Per quanto riguarda il CentroDestra, il quadro è ancora in fase di definizione, ma emergono con sempre maggiore insistenza alcune indicazioni chiare: si punta su figure giovani, radicate sul territorio e vicine al candidato sindaco Francesco Cannizzaro, con l’obiettivo di costruire una classe dirigente nuova anche a livello circoscrizionale. Il clima è di forte fermento, alimentato dalla consapevolezza che queste candidature potrebbero tradursi concretamente nell’elezione alla guida dei Municipi, rendendo la competizione interna particolarmente vivace.

Tra i nomi che circolano con più insistenza, per la circoscrizione Reggio Centro Sud si fa quello di Katia Pitasi, avvocato e storico esponente della destra reggina, indicata in quota Lega. In casa Fratelli d’Italia, invece, la partita appare ancora aperta e si profila una corsa a due: da un lato Giuseppe Naim, possibile candidato per Reggio Nord, dall’altro il segretario Ersilia Cedro, il cui nome viene accostato alla circoscrizione Reggio Est. Guardando anche al criterio anagrafico e alla linea di rinnovamento, l’unico profilo che al momento sembrerebbe trovare conferme più solide è quello di Giuseppe Cantarella, indicato in quota Forza Italia per la circoscrizione Sud.

Restano tuttavia ancora margini di incertezza, destinati a sciogliersi nelle prossime ore con l’ufficializzazione delle candidature. Un elemento appare però già definito: secondo quanto verificato, non ci saranno esponenti di Reggio Futura tra i candidati presidenti di circoscrizione. In questo contesto, da evidenziare la questione riguardante Italo Palmara, figura di peso del movimento e da sempre vicino a Scopelliti, inizialmente considerato tra i nomi più forti ma poi uscito di scena all’ultimo momento.

Più delineato, invece, il quadro nel CentroSinistra, che sembra orientato a schierare candidati dal profilo riconoscibile e simbolico, anche con l’obiettivo di contenere l’impatto elettorale in caso di difficoltà. I nomi che emergono sono quelli di Mimmo Praticò per Reggio Centro, del consigliere Giuseppe Giordano per Reggio Nord, di Giovanni Muraca per Reggio Est e di Luigi Rosace per Reggio Sud. Più sicure le figure di Rosace e Praticò, ancora in bilico invece Giordano e Muraca. Alla Circoscrizione Centro Sud, il PD avanza la proposta di Maurizio Chiarolla, mentre Delfino insiste su Azzarello.

Come funzionano nel dettaglio le Circoscrizioni?

Il regolamento disciplina il sistema di decentramento amministrativo del Comune di Reggio Calabria, suddividendo il territorio cittadino in cinque Circoscrizioni, individuate sulla base delle diverse aree geografiche che si estendono da nord a sud. Ciascuna Circoscrizione è dotata di propri organi: il Consiglio circoscrizionale, composto da 16 consiglieri, e il Presidente. A supporto dell’attività amministrativa è inoltre prevista una Commissione esecutiva, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori delle Commissioni.

Il Presidente e il Consiglio vengono eletti contestualmente alle elezioni comunali, secondo il sistema maggioritario secco previsto dalla normativa per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Ogni candidatura alla carica di Presidente è collegata a una sola lista di candidati al Consiglio circoscrizionale: tale lista deve comprendere un numero di candidati non superiore ai consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti degli stessi. È inoltre garantita, all’interno delle liste, la rappresentanza di entrambi i sessi.

Il regolamento prevede un trasferimento progressivo delle competenze alle Circoscrizioni. In particolare, nel corso degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, saranno attribuite funzioni relative alla manutenzione stradale, all’uso istituzionale e alla gestione di beni e servizi comunali destinati alle attività sociali e culturali, nonché ai centri sportivi e ricreativi. Rientrano inoltre tra le competenze le attività culturali, sportive e del tempo libero, insieme agli interventi sociali rivolti all’infanzia, ai giovani e agli anziani.