Cinquefrondi, Elisa Panzera prima classificata al concorso nazionale del Rotary

L’Amministrazione comunale di Cinquefrondi esprime profonda soddisfazione e vivo orgoglio per il prestigioso risultato raggiunto da Elisa Panzera, giovane originaria di Cinquefrondi e residente a Novi Ligure, classificatasi prima nella categoria B, riservata alle scuole secondarie di secondo grado, nell’ambito del XV Concorso nazionale “Legalità e Cultura dell’Etica”, promosso dai Distretti italiani del Rotary International. Per l’anno scolastico 2025-2026, il concorso ha proposto alle studentesse e agli studenti di tutta Italia una riflessione sul tema: “Rigenerazione urbana delle periferie come opportunità di riscatto: un percorso tra disuguaglianze, degrado, insicurezze, illegalità e desiderio di rinascita soprattutto tra le giovani generazioni”.

Il bando prevedeva diverse sezioni espressive; Elisa ha partecipato nella sezione dedicata alla produzione di uno scatto fotografico originale, distinguendosi per sensibilità, capacità comunicativa e attenzione a un tema di grande attualità. Il concorso 2025-2026 prevedeva la premiazione il 10 aprile 2026 a Palermo, presso l’Università degli Studi.

La notizia del primo posto conseguito da Elisa rappresenta per l’intera comunità cinquefrondese un motivo di grande gioia. Anche vivendo oggi lontano dalla propria terra d’origine, Elisa continua a rappresentare con il suo impegno, il suo talento e la sua sensibilità quei valori di crescita civile, responsabilità e partecipazione che rendono onore alle proprie radici.

L’Amministrazione comunale desidera sottolineare “il valore educativo e culturale di un riconoscimento che premia non soltanto la qualità artistica dell’elaborato presentato, ma anche la capacità delle nuove generazioni di interpretare con intelligenza e profondità i temi della legalità, dell’inclusione e della rigenerazione sociale dei territori. Pur essendo stata prevista inizialmente una premiazione unificata a Palermo, successivamente non è stato possibile organizzare il viaggio. Per questo motivo, la consegna del riconoscimento a Elisa si svolgerà a Novi Ligure, in un momento che conserverà comunque tutto il significato e il valore di un traguardo importante”. Il Comune di Cinquefrondi rinnova “quindi il proprio plauso a Elisa e alla sua scuola per il brillante risultato conseguito, nella convinzione che esempi come il suo rappresentino un segnale concreto di speranza e un incoraggiamento per tutti i giovani a credere nel valore dell’impegno, della cultura e della legalità”.