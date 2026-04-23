“Cibiamoci d’Arte”, a Messina la mostra di Giovanni Ferrito

Messina si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con l’arte contemporanea grazie alla Viscuso Art Gallery, che presenta la mostra “Cibriamoci d’Arte”, un’esposizione sugli acquerelli di Giovanni Ferrito. Un evento culturale che si inserisce nel panorama artistico cittadino come occasione di incontro tra pubblico e creatività, valorizzando il linguaggio delicato e suggestivo dell’acquerello. L’esposizione sarà visitabile dal 18 aprile al 16 maggio 2026 presso la sede della galleria in via Ugo Bassi 88, Messina, confermando ancora una volta il ruolo della Viscuso Art Gallery come punto di riferimento per la promozione dell’arte sul territorio.

Biografia

Giovanni Ferrito, classe 1973 nasce a Messina, orafo di professione e pittore eclettico incarna l’unione tra la precisione tecnica dell’artigianato prezioso e la libertà espressiva della pittura, spesso estendendosi alla scultura e al design. La sua passione per la lavorazione del metallo prezioso nasce da bambino, quando il padre lo porta nella bottega di un amico, e rimasto affascinato dalla magica atmosfera dell’atelier, non credeva che il futuro potesse riservargli questa professione.

Ispirato da orafi contemporanei dai quali apprende i metodi e le tecniche di lavorazione, e perfezionandosi nel tempo riesce a dar vita a creazioni uniche, ricorrendo principalmente alla tecnica della microfusione a cera persa. Nel 2014 conosce sua moglie Rosita, è grazie a lei che decide di aprire la Bottega Orafa a Randazzo, città medievale alle pendici dell’Etna. L’acquerello per Ferrito è fonte di ispirazione, dell’acqua ama l’essere sfuggente, l’imprevedibilità, la freschezza, la libertà di fluire, il modo in cui vuole mescolarsi con il colore ed essere assorbita dalla carta. L’acquerello è una continua ricerca di se stessi e della visione di tutto ciò che ci circonda.