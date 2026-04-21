Ci siamo quasi! Il 26 aprile lo Slalom Tricolore di Gambarie | INFO

Un appuntamento ormai classico del motorismo su strada, che da anni ha abbandonato la sola dimensione meridionale per essere diventato tappa del campionato italiano di velocità automobilistica fra le postazioni. Domenica 26 aprile, sulla mitica SS 184, la strada che ha ospitato più eventi a motore al mondo nel dopoguerra, si celebra un’altra edizione dello slalom di Gambarie, tappa di apertura del campionato nazionale di specialità. L’evento è curato come in ogni edizione dalla scuderia “Piloti per Passione” di Sambatello, diretta da Elisa Denisi.

Quello aspromontano, oltre ad essere l’unico percorso in Italia ricavato all’interno di un Parco Nazionale, è unanimemente considerato fra i più belli della penisola per quota tecnica e velocistica. L’economia locale ha sempre tratto particolare giovamento dalle manifestazioni motoristiche organizzate in settant’anni, nei vari segmenti della strada che portano da Gallico a Gambarie d’ Aspromonte. Il percorso sarà chiuso all’altezza di Mannoli e fino a pochi metri prima di Piazza Mangeruca attorno alle ore 8 del mattino, in quanto lo svolgimento della gara prevede l’effettuazione di una manche di ricognizione e di tre sessioni soggette a cronometraggio e quindi valide per il risultato finale.

Presenti allo start la maggior parte dei più forti specialisti italiani di velocità fra le postazioni. Nei giorni scorsi l’ANAS ha effettuato degli importanti interventi integrativi su questa arteria, già completamente rifatta nel 2019, che hanno ulteriormente migliorato il livello infrastrutturale e gioveranno alla viabilità quotidiana in forma permanente. Conferenza stampa di presentazione prevista alle ore 10:00 di venerdì 24 aprile, presso il Palazzo Campanella di Reggio Calabria.