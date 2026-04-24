Chi può battere il centrodestra? Conte e Salis davanti, Schlein più distante ma per il 40% serve un altro candidato

Il nuovo sondaggio Termometro Politico accende il dibattito interno al centrosinistra, ponendo una domanda chiave in vista delle prossime elezioni politiche: quale leader avrebbe più possibilità di battere il centrodestra? I dati mostrano un quadro frammentato e ancora lontano da una sintesi condivisa. Se da un lato emergono alcuni nomi con percentuali significative, dall’altro colpisce soprattutto il dato più alto, che riguarda chi non si riconosce in nessuno dei leader proposti.

Conte e Salis davanti, Schlein più distante

Nel dettaglio delle preferenze degli elettori, Silvia Salis si attesta al 17,8%, risultando il nome più indicato tra quelli presenti nel sondaggio. Subito dopo troviamo Giuseppe Conte con il 17,6%, mentre Elly Schlein si ferma al 15,1%. Si tratta di percentuali ravvicinate che confermano una competizione aperta all’interno dell’area progressista, senza una leadership nettamente dominante. Il dato evidenzia come il centrosinistra sia ancora alla ricerca di una figura capace di aggregare consenso in modo ampio.

Il dato più rilevante: il 40,4% vuole un altro leader

L’aspetto più significativo del sondaggio politico è però rappresentato dal 40,4% degli intervistati che ha scelto l’opzione: “Nessuno di questi, ce ne vorrebbe un altro”. Un dato che pesa più di ogni altra percentuale e che segnala una forte insoddisfazione dell’elettorato rispetto all’attuale classe dirigente del centrosinistra. Si tratta di un indicatore chiaro della richiesta di rinnovamento e di nuove figure politiche capaci di competere con maggiore efficacia.