Cetraro, nuova caserma dei Carabinieri: vertice in Provincia per sbloccare lo stallo

Nella giornata odierna, una delegazione del Sindacato dei Carabinieri UNARMA, composta dal Segretario Generale Regionale Calabria Fabio Riccio e dal Segretario e Consigliere Regionale dott. Antonio Cardamone, è stata ricevuta dal Presidente della Provincia di Cosenza, dott. Faragalli, unitamente al Capo di Gabinetto dr Pino Dell’Armi. Nel corso dell’interlocuzione è stata affrontata, con particolare attenzione, la delicata e annosa vicenda relativa alla nuova caserma dei Carabinieri di Cetraro. Il Presidente della Provincia ha mostrato sin da subito una sensibilità concreta e non di facciata, attivandosi tempestivamente già nei primi giorni del suo mandato per riportare all’attenzione una pratica rimasta per troppo tempo ferma. In tale direzione, sono stati immediatamente avviati contatti, per il tramite degli uffici legali dell’Ente, con l’Autorità Giudiziaria competente, nonché interlocuzioni con l’Amministrazione Comunale di Cetraro.

L’approccio del Presidente e della sua Amministrazione si è contraddistinto per determinazione e visione, con un orientamento chiaro: giungere alla definizione della vicenda e garantire un presidio di legalità all’altezza delle esigenze del territorio, superiore agli standard attuali. Permane un clima di fiducia e di cauto ottimismo circa la possibilità di addivenire, finalmente, ad una soluzione concreta.

La delegazione UNARMA ha espresso apprezzamento per la disponibilità istituzionale dimostrata, ancor più significativa alla luce dei numerosi impegni gravanti sull’Ente provinciale, evidenziando come sia proprio da figure istituzionali di tale spessore che i cittadini si attendono risposte serie, tempestive e concrete. Riccio dichiara: “Abbiamo riscontrato una volontà chiara e immediata di affrontare una problematica che si trascina da anni. Questo è il segnale che il territorio merita: attenzione, presenza e capacità di incidere.” Cardamone conclude: “Come organizzazione sindacale continueremo a seguire con la massima attenzione ogni sviluppo, affinché dalle interlocuzioni si passi rapidamente ai fatti. Quando le istituzioni lavorano con serietà, i benefici ricadono inevitabilmente anche sulla sicurezza dei cittadini.”