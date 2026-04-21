Caulonia, sbloccato il cantiere della palestra scolastica: rescissione del contratto e via al nuovo appalto

Sbloccato uno dei cantieri più attesi dalla comunità: la Giunta Municipale del Comune di Caulonia, con Delibera n. 167, ha preso atto della rescissione consensuale in via transattiva del contratto d’appalto con l’impresa Edilroad S.r.l. di Favara (AG), relativo ai lavori di adeguamento antisismico – mediante demolizione e ricostruzione – della palestra della scuola primaria di Caulonia Marina. Si chiude così una vicenda che per anni ha tenuto fermo un intervento strategico per la sicurezza e i servizi scolastici del territorio, aprendo finalmente la strada alla ripartenza dei lavori attraverso un nuovo appalto.

Una storia lunga e complessa

I lavori erano stati finanziati con un decreto del Ministero dell’Istruzione del 2017 per un importo iniziale di 796.680 euro, poi incrementato con fondi del Ministero per lo Sviluppo Economico fino a 866.680 euro complessivi. L’appalto era stato aggiudicato nel novembre 2020 alla Edilroad S.r.l.

Durante l’esecuzione, il cantiere ha subito un progressivo rallentamento a causa di difficoltà nei pagamenti, non legate a inadempienze delle parti ma alle rigide modalità operative della piattaforma ministeriale, che consentiva aggiornamenti solo in finestre temporali limitate. Una situazione burocratica che ha finito per bloccare i lavori, portando all’abbandono del cantiere da parte dell’impresa.

L’accordo transattivo: stop al contenzioso

Grazie a un percorso di confronto, si è arrivati a un accordo transattivo: l’impresa ha rinunciato a ogni pretesa risarcitoria, mentre il Comune ha rinunciato all’applicazione delle penali per i ritardi. Il Direttore dei Lavori ha redatto lo stato di consistenza del cantiere, certificando lavorazioni e spettanze economiche. “Abbiamo lavorato con pazienza e senso di responsabilità per chiudere una pagina difficile — afferma il Sindaco Francesco Cagliuso. — Questo accordo non è una sconfitta, è una soluzione. Abbiamo tutelato il Comune, evitato un contenzioso dai costi incerti e rimesso in moto una macchina che era inceppata da troppo tempo. Ora possiamo finalmente guardare avanti”.

Nuovo appalto e ripartenza dei lavori

Con la delibera, la Giunta ha dato mandato al RUP, Arch. Ilario Naso, di avviare le procedure per un nuovo affidamento, utilizzando le risorse ancora disponibili. “Seguiamo da vicino questo cantiere — sottolinea il Vicesindaco Giovanni Maiolo. — Sbloccarlo era una priorità. Adesso le condizioni ci sono tutte per andare a gara e portare i lavori a compimento nel più breve tempo possibile. Come assessore ai lavori pubblici, so bene quanto questa vicenda fosse complessa sul piano tecnico e amministrativo — aggiunge l’Assessore Lorenzo Commisso. — Siamo soddisfatti di essere riusciti a chiuderla in modo ordinato, senza strascichi legali, e di poter ora concentrare tutte le energie sulla ripresa del cantiere”.

Un’opera attesa dalla comunità

Oltre agli aspetti amministrativi, l’intervento rappresenta un tassello fondamentale per la comunità: la palestra della scuola primaria di Caulonia Marina è un’infrastruttura attesa da anni, destinata a offrire agli studenti uno spazio essenziale per attività sportive e crescita educativa. “Una palestra scolastica non è un optional — dichiara con convinzione il Consigliere delegato allo sport Maurizio Sorgiovanni. — È il luogo dove i bambini imparano il gioco di squadra, la disciplina, il rispetto delle regole. Finalmente si apre la strada per consegnare alla scuola e alla comunità uno spazio che aspettavamo da troppo tempo”.

“Come delegata alla pubblica istruzione non posso che essere felice di questo passo — aggiunge Agnese Panetta. — I nostri bambini meritano una scuola completa, sicura e accogliente. La palestra è parte integrante di quel progetto educativo. Ora lavoriamo perché i lavori ripartano presto e si concludano bene”. Il Comune di Caulonia continuerà a informare i cittadini sullo stato di avanzamento delle procedure, ribadendo l’impegno alla trasparenza come elemento fondamentale nel rapporto con la comunità.