Catanzaro, sequestrati 360 kg di alimenti per carenze igieniche e irregolarità nella tracciabilità

I Carabinieri e il N.A.S. fermano un panificio, con una sanzione di oltre 10.000 euro e sospensione dell’attività per garantire la sicurezza alimentare

controlli carabinieri

Nella mattinata del 23 aprile, nell’ambito della vasta campagna di controlli alle attività commerciali del soveratese, i Carabinieri della Stazione di Davoli (CZ), affiancati dai colleghi del N.A.S. di Catanzaro, hanno ispezionato diverse attività commerciali della zona. In un panificio, in particolare, i Carabinieri hanno individuato gravi carenze igienico‑sanitarie, ovvero superfici non adeguatamente pulite, ambienti non conformi, ma soprattutto prodotti privi di etichetta e di qualsiasi indicazione sulla tracciabilità.

Il controllo ha portato al sequestro di circa 360 kg di alimenti, tra impasti, prodotti da forno e materie prime non riconducibili ad alcun lotto o provenienza certificata. Per il gestore è scattata una sanzione amministrativa per oltre 10.000 euro e la sospensione immediata dell’attività, misura necessaria per tutelare la salute pubblica e impedire la prosecuzione delle irregolarità. L’intervento rientra nel programma di controlli mirati che il  Comando Provinciale di Catanzaro sta conducendo su tutto il territorio, con particolare attenzione alla filiera alimentare.

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