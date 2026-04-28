Catania, riqualificazione della rotatoria di via Fontanarossa: lavori per l’installazione di un aeroplano

“Avviso ai passeggeri. La rotatoria di Via Fontanarossa cambierà volto con l’installazione di un aeroplano, elemento iconico di arredo urbano. Per ridurre al minimo i disagi dovuti ai lavori di riqualificazione dell’area, i lavori — realizzati d’intesa tra il Sindaco Enrico Trantino, SAC ed Enac, con il contributo di Baxenergy Italia s.r.l. — si svolgeranno in orario notturno, dalle ore 22 del 28 fino alle 6 del 29 aprile”. E’ questo il post che ha pubblicato sul profilo facebook la pagina Aeroporto di Catania – Sicilia.
“Invitiamo i passeggeri in transito e i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a programmare gli spostamenti con un leggero anticipo. Rotatoria via Fontanarossa / via S. Maria Goretti. Dalle ore 22:00 di martedì 28 aprile alle ore 06:00 di mercoledì 29 aprile. Chiusura dell’anello Sud-Est; attivazione del doppio senso di circolazione nell’anello Nord-Est”.