Catania, lascia il cane chiuso in auto come antifurto: denunciato

Aveva lasciato il proprio cane, come antifurto, chiuso nell’auto lasciata in un parcheggio di un centro commerciale del Catanese. E’ l’accusa contestata da carabinieri a un 64enne, residente in Svizzera, che è stato denunciato per maltrattamenti e abbandono di animali. Il cane è stato ‘liberato’ grazie all’intervento dei militari dell’Arma che hanno rintracciato il proprietario. L’uomo ha spiegato ai carabinieri di averlo lasciato all’interno dell’auto come misura deterrente contro eventuali furti, ammettendo tuttavia di aver omesso di garantire un adeguato ricambio d’aria.