Castrovillari, Anna De Gaio apre il suo quartier generale: “pronti a governare la città”

È stato inaugurato in Corso Garibaldi 68, a Castrovillari, il punto d’incontro di Anna De Gaio, candidato a sindaco per il centrodestra, sostenuta dalle liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, La Castrovillari che vuoi, Noi Moderati – Libertà è Democrazia, Azione Cittadina Castrovillari e Insieme per Castrovillari. L’apertura del punto rappresenta un momento di confronto, ascolto e condivisione aperto a tutta la cittadinanza. Uno spazio pensato per accogliere idee, proposte e segnalazioni, con l’obiettivo di costruire un percorso politico partecipato insieme a cittadini, associazioni e realtà locali. La candidatura di Anna De Gaio si inserisce nel contesto della prossima tornata elettorale del 25 e 26 maggio, con l’intento di proporre un progetto amministrativo basato su programmazione, sviluppo e attenzione concreta ai bisogni della comunità. Al centro della sua visione: ascolto, sanità, turismo, lavoro, sport, commercio e futuro.

Numerosi i sostenitori e i candidati delle liste collegate presenti all’inaugurazione

Numerosi i sostenitori e i candidati delle liste collegate presenti all’inaugurazione. Al taglio del nastro hanno partecipato, tra gli altri, il senatore Ernesto Rapani, il coordinatore provinciale di Forza Italia a Cosenza Gianluca Gallo, i consiglieri regionali Elisabetta Santoianni e Riccardo Rosa, nonché i commissari dei Parchi del Pollino e della Sila, Luigi Lirangi e Liborio Bloise.

“Anna De Gaio è una candidata scelta dalla popolazione, attorno alla quale la coalizione si è compattata con convinzione – ha dichiarato il senatore Ernesto Rapani –. L’entusiasmo registrato questa sera dimostra la forte volontà di vincere. È una persona di esperienza, già vicesindaco e consigliere comunale, sempre vicina alla gente. Rappresenta la scelta giusta per guidare la città”.

Per il consigliere regionale Riccardo Rosa, “si tratta di una candidatura che nasce dal basso, frutto di anni di impegno e passione politica. È l’occasione per scrivere una nuova storia per Castrovillari, con il primo sindaco donna della città”. Anche Elisabetta Santoianni ha sottolineato il valore del percorso: “Una coalizione forte e coesa ha creduto fin dall’inizio nella figura di Anna. È una donna che conosce il territorio, che ha sempre ascoltato i cittadini e che incarna la politica del fare. Può rappresentare un esempio importante, soprattutto per le donne”.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Gianluca Gallo, ha evidenziato: “Si tratta di una candidatura fortemente voluta da tutto il centrodestra, nata da un confronto democratico interno alla coalizione. Ora lavoreremo uniti per la campagna elettorale e per tornare a governare la città dopo 14 anni, ricostruendo una filiera istituzionale capace di rilanciare Castrovillari”. Visibilmente emozionata, Anna De Gaio ha dichiarato: “è una candidatura richiesta dalla città e sostenuta con convinzione dalla coalizione. Sono orgogliosa di questo percorso e spero che Castrovillari possa avere un sindaco donna e costruire un futuro migliore”.