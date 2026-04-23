Cassazione annulla i domiciliari per Totò Cuffaro

La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato l’ordinanza del tribunale del Riesame di Palermo che aveva confermato gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro con l’accusa di traffico di influenza e corruzione, disponendo il rinvio degli atti al Riesame. “Con il ricorso, accolto dai supremi giudici, – dicono gli avvocati di Cuffaro Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano – erano stati prospettati vizi di illegittimità riguardati la utilizzabilità delle captazioni e della motivazione concernente le ipotesi di reato di traffico di influenze e corruzione per le quali era stata applicata la misura“.