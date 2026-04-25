Casa Riformista, a Crotone nominati gli 8 Commissari territoriali | NOMI

A Crotone, prende forma una nuova proposta politica: Casa Riformista – Italia Viva avvia il proprio percorso di radicamento sul territorio provinciale con una riunione organizzativa partecipata e determinata, presieduta dal commissario provinciale dott. Roberto Torchia, già presidente del Consorzio di Bonifica. Non si è trattato di un semplice incontro, ma di un segnale politico chiaro: “c’è uno spazio da colmare e una comunità da rappresentare. Casa Riformista – Italia Viva nasce per questo”. Il progetto ha registrato una forte condivisione da parte di esponenti della politica locale, provinciale e regionale, nonché di rappresentanti delle categorie produttive. Un consenso che conferma quanto sia forte anche nel crotonese la domanda di una politica seria, concreta e riformista.
“Siamo in una fase iniziale – dichiarano i dirigenti – ma non intendiamo rincorrere le elezioni: vogliamo costruire, passo dopo passo, una forza politica credibile. In un tempo in cui la politica fatica ad attrarre, soprattutto quando non è al governo, noi scegliamo la strada più difficile ma più solida: quella del radicamento, dell’ascolto e della proposta”. Il quadro politico del territorio è chiaro: “Da una parte c’è una destra organizzata e capace di aggregare, dall’altra una sinistra che non riesce più a parlare al territorio, che perde pezzi e non costruisce una vera alternativa. Non basta essere persone perbene, ma serve visione, coraggio e capacità di interpretare i bisogni reali delle comunità”.
Ed è proprio in questo vuoto che nasce la sfida riformista. Casa Riformista – Italia Viva non si sottrae alle responsabilità, ma lavorerà per ricostruire un campo largo, su basi nuove, senza alleanze fragili e improvvisate, ma con un progetto politico solido, pragmatico e orientato alla crescita, capace di unire e non dividere. “L’obiettivo è offrire una casa politica a chi oggi non si riconosce più nei vecchi schemi, a chi chiede serietà, competenza e soluzioni concrete.” Ambiente, agricoltura, sanità, trasporti, dissesto idrogeologico e diritti sono le priorità da cui ripartire. “Non slogan, ma impegni”. Nel suo intervento, Torchia ha ribadito il principio fondamentale: “senza credibilità e senza una nuova classe dirigente non esiste futuro politico per questo territorio”.
Nomina dei Commissari territoriali
Primo atto concreto della nuova struttura: la nomina degli otto commissari territoriali. Il progetto politico prende forma sul territorio con la nomina dei responsabili per ciascuna area:
- Carmine Maio, già sindaco di Carfizzi, coordinerà i comuni montani.
- Pino Cozza, già sindaco, è responsabile per Verzino e Umbriatico.
- Francesco Lamanna guiderà Torre Melissa.
- Serafino Napolitano sarà responsabile per Cotronei.
- Francesco Apa rappresenterà Strongoli.
- Salvatore Palmieri si occuperà di Casabona.
- Giuseppe Aiello coordinerà Cirò Marina.
- Antonio Bompignano assume il ruolo di vicecommissario provinciale di Crotone.
Casa Riformista – Italia Viva inizia da qui: dai territori, dalle persone, dalle idee. Senza scorciatoie.