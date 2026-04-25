Casa Riformista, a Crotone nominati gli 8 Commissari territoriali | NOMI

A Crotone, prende forma una nuova proposta politica: Casa Riformista – Italia Viva avvia il proprio percorso di radicamento sul territorio provinciale con una riunione organizzativa partecipata e determinata, presieduta dal commissario provinciale dott. Roberto Torchia, già presidente del Consorzio di Bonifica. Non si è trattato di un semplice incontro, ma di un segnale politico chiaro: “c’è uno spazio da colmare e una comunità da rappresentare. Casa Riformista – Italia Viva nasce per questo”. Il progetto ha registrato una forte condivisione da parte di esponenti della politica locale, provinciale e regionale, nonché di rappresentanti delle categorie produttive. Un consenso che conferma quanto sia forte anche nel crotonese la domanda di una politica seria, concreta e riformista.

“Siamo in una fase iniziale – dichiarano i dirigenti – ma non intendiamo rincorrere le elezioni: vogliamo costruire, passo dopo passo, una forza politica credibile. In un tempo in cui la politica fatica ad attrarre, soprattutto quando non è al governo, noi scegliamo la strada più difficile ma più solida: quella del radicamento, dell’ascolto e della proposta”. Il quadro politico del territorio è chiaro: “Da una parte c’è una destra organizzata e capace di aggregare, dall’altra una sinistra che non riesce più a parlare al territorio, che perde pezzi e non costruisce una vera alternativa. Non basta essere persone perbene, ma serve visione, coraggio e capacità di interpretare i bisogni reali delle comunità”.

Ed è proprio in questo vuoto che nasce la sfida riformista. Casa Riformista – Italia Viva non si sottrae alle responsabilità, ma lavorerà per ricostruire un campo largo, su basi nuove, senza alleanze fragili e improvvisate, ma con un progetto politico solido, pragmatico e orientato alla crescita, capace di unire e non dividere. “L’obiettivo è offrire una casa politica a chi oggi non si riconosce più nei vecchi schemi, a chi chiede serietà, competenza e soluzioni concrete.” Ambiente, agricoltura, sanità, trasporti, dissesto idrogeologico e diritti sono le priorità da cui ripartire. “Non slogan, ma impegni”. Nel suo intervento, Torchia ha ribadito il principio fondamentale: “senza credibilità e senza una nuova classe dirigente non esiste futuro politico per questo territorio”.

Nomina dei Commissari territoriali

Primo atto concreto della nuova struttura: la nomina degli otto commissari territoriali. Il progetto politico prende forma sul territorio con la nomina dei responsabili per ciascuna area:

Carmine Maio, già sindaco di Carfizzi, coordinerà i comuni montani.

Pino Cozza, già sindaco, è responsabile per Verzino e Umbriatico.

Francesco Lamanna guiderà Torre Melissa.

Serafino Napolitano sarà responsabile per Cotronei.

Francesco Apa rappresenterà Strongoli.

Salvatore Palmieri si occuperà di Casabona.

Giuseppe Aiello coordinerà Cirò Marina.

Antonio Bompignano assume il ruolo di vicecommissario provinciale di Crotone.

Casa Riformista – Italia Viva inizia da qui: dai territori, dalle persone, dalle idee. Senza scorciatoie.