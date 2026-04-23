Carabinieri Calabria, promozioni e onorificenze: premiato il valore di chi serve lo Stato

Nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile, presso la Legione Carabinieri “Calabria”, si è svolta una cerimonia per la promozione di 9 Ufficiali, di cui 4 al grado di Tenente Colonnello e 5 al grado di Maggiore. Nella circostanza, il Comandante della Legione, Generale di Divisione Riccardo Sciuto, ha consegnato anche 7 Medaglie Mauriziane al merito di dieci lustri di carriera militare e 11 Medaglie al Merito di Lungo Comando.

A ricevere la promozione al grado di Tenente Colonnello sono stati il Maggiore PISCOPO Giovanni, Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cosenza, il Maggiore MEROLA Giuseppe, Comandante del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme (CZ), il Maggiore FONTANELLA Alberto, Responsabile dell’Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il Maggiore PERNICE Luigi, Capo del Servizio Amministrativo della Legione Carabinieri Calabria.

A ricevere la promozione al grado di Maggiore sono stati il Capitano GRASSO Manuel, Comandante della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia, il Capitano AREZZINI Marco, Comandante della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano (CS), il Capitano PETROCCHI Augusto Comandante della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme (CZ), il Capitano BARBERO Daniele, Comandante della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo (RC) e il Capitano GUAGNANO Selenia, Capo Servizio di Psicologia della Legione Carabinieri Calabria.

Il Generale Sciuto ha consegnato la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare a 7 militari. L’Onorificenza viene conferita, con Decreto del Presidente della Repubblica, agli Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate che abbiano sommato 50 anni di servizio militare tra gli anni di servizio e quelli trascorsi al comando di reparti dell’Arma. A ricevere la Medaglia Mauriziana sono stati, per il personale in servizio: Luogotenente C.S. IELO Giovanni, Comandante del Nucleo Comando della compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, Luogotenente C.S. MOTTA Giuseppe, Comandante di Stazione di Montalto Uffugo (CS), Luogotenente CAPOBIANCO Luca, Comandante di Stazione di San Vito sullo Ionio (CZ), Luogotenente MORELLI Umberto, Comandante di Stazione di Martirano Lombardo (CZ), Luogotenente CIRAOLO Salvatore, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo (RC), Maresciallo Ordinario GAGLIARDI Maurizio, addetto al NORM – Aliquota Radiomobile di Castrovillari (CS) e per il personale in congedo, il Luogotenente C.S. RENNA Angelo.

A seguire, a 11 militari, tra Ufficiali e Sottufficiali, è stata conferita la Medaglia al merito di Lungo Comando. Tale decorazione riconosce l’impegno e la dedizione di chi, nell’ambito delle Forze Armate, si è assunto l’onere e la responsabilità di ricoprire posizioni di Comando (10-15 e 20 anni), con ciò dimostrando determinazione, senso del dovere, ma anche equilibrio e professionalità.

A ricevere le medaglie, per il personale in servizio: Ten. Col. PINI Dario, Capo Ufficio Personale del Comando Legione Carabinieri Calabria, Ten. Col. MUNGIELLO Carmine, Comandante del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro (RC), Maggiore ZARRELLI Angelo, Comandante della Compagnia Carabinieri di Locri (RC), Luogotenente C.S. CAMARDA Vincenzo, Comandante del Nucleo Comando di Locri (RC), Luogotenente C.S. LENA Franco, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Ciro Marina (KR); Luogotenente BALLANTE Raffaello, Comandante della Stazione Carabinieri di Polistena (RC), Luogotenente GUARNIERI Salvatore Antonio, Comandante della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Locri (RC), Mar. Magg. BELCULFINE’ Ivo, Comandante della Stazione Carabinieri di Cirò Superiore (KR), Mar. Ca. LA GROTTERIA Paolo, Comandante della Stazione Carabinieri di Mammola (RC), Mar. Ord. PALUMMO Michele, Comandante della 5° Squadriglia Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia e per il personale in congedo Luogotenente APOLLARO Gianni.

Ad assistere alla cerimonia, oltre ai familiari dei premiandi, vi erano anche i Comandanti Provinciali della Legione Carabinieri “Calabria”, i rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, dell’Associazione Nastro Verde, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali. Nella circostanza, il Generale Sciuto si è complimentato con i Carabinieri che hanno ricevuto le promozioni e le onorificenze, evidenziando gli importanti valori che tali riconoscimenti rappresentano.

La cerimonia si è conclusa con il saluto del Comandante della Legione ai militari rientrati in patria dai teatri operativi all’estero, in particolare al Maresciallo Capo CONTARTESE Giuseppe Daniele, impiegato presso la base militare italiana di supporto di Gibuti, nel Corno d’Africa e al Brigadiere LONGO Mauro, impegnato nella missione NATO “Forward Land Force” in Bulgaria.